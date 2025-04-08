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南消第二大隊辦理緊急救護技術員教育訓練　提升緊急醫療救護品質

▲南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著社會人口結構變化及生活壓力增加，緊急救護案件逐年攀升，為確保市民在緊急狀況下能獲得及時專業醫療救護，並提升消防人員專業形象與應急處置能力，南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。

▲南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次訓練的課程設計，除了針對常見的急救措施、緊急處置流程與相關設備的操作進行強化外，還特別針對精神急症患者的處置進行專項訓練。近年來，精神急症患者的急救需求逐漸增加，且現場處置中衝突造成的救護人員受傷亦有所聞，救護人員須要具備更敏銳的應變能力。因此，本次教育訓練除了基本救命術、病人評估等主題外，也加入了「緊急精神醫療處置」課程，分享救護人員處理情緒波動較大或可能具有攻擊性的精神急症患者應如何避免發生衝突，並強調降階的處理策略。

▲南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，市長黃偉哲對於本局的救護訓練相當重視，這不僅是維持緊急醫療救護品質的必要過程，更是提升救護人員專業素養的舉措，唯有透過不斷的專業教育訓練與經驗累積，救護人員將能更從容應對各類突發事件，進而保障市民在遭遇緊急情況時，能夠獲得最佳的醫療救護服務。

▲南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，同仁每日需面對各種不同情況的救護案件，但對於處理精神急症患者的特殊案件，現場人員安全是首要考量，處置不僅要關注其生理急救，更多的是要從心理與情緒的層面來處理，藉由這次教育訓練希望同仁在面對各種救護案件能從容應對，提升救護人員專業形象。

▲南消第二大隊4月8日、10日將舉辦緊急救護技術員教育訓練，不僅涵蓋基本救命術，同時分享精神急症患者的處置方式，以應對現場突發狀況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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