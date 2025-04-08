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台灣虎航首位女董座　黃世惠接任

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航前董事長陳漢銘上月升任母集團中華航空總經理，並由虎航總經理張明瑋暫代董事長職務。台灣虎航今召開董事會，確定由中華航空高雄分公司前總經理黃世惠接任虎航董事長一職，即起生效。

疫後航空業復甦，台灣虎航去年營收164.23億元，年增31.7%，稅後淨利27.72億，年增51.7%，均創下歷史新高，且每位員工平均可領12.8個月年終獎金，更創下航空業新紀錄。

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華航總經理高星潢今年3月出任董事長，並由台灣虎航前董事長陳漢銘升任母集團華航總經理一職。而台灣虎航董事長一職原由總經理張明瑋暫代，並出任華航在虎航的法人代表人。

近日業界盛傳黃世惠將接任虎航董事長，成為首位上市航空公司的女董座。台灣虎航今召開董事會表示，經台灣虎航董事會選任，董事長一職由華航高雄分公司前總經理黃世惠接任，並於今日生效。

▲台灣虎航董事長黃世惠。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航董事長黃世惠。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航指出，黃世惠具有澳洲格里菲斯大學（Griffith University）航空管理碩士及日本東海大學國際關係學士學位，於2002年進入華航，擔任過華航台南分公司經理、客運處精緻旅遊策劃部經理、日本福岡分公司總經理、美國紐約分公司總經理及華航諾富特飯店副總經理等要職，且2017年起曾任台灣虎航商務長近3年期間，熟悉低成本航空的營運模式。

台灣虎航表示，黃世惠航空業學經歷豐富且熟稔英、日文，是執掌台灣虎航的最合適人選，同時也是台灣虎航首位女性董事長，有望在其豐富的管理資歷下，帶領台灣虎航的營收再創佳績，也為台灣虎航帶來全新面貌。

其他高階主管部份，原財務長暨公司治理主管徐心怡因個人生涯規劃將於4月15日離職。新任人選賈瑋中已獲董事會委任於4月16日生效，賈瑋中原為台灣虎航經營分析暨股務部經理，擁有中原大學財經法律系及台北大學企業管理系雙碩士學位，曾於會計師事務所任職，相關產學經歷豐富，且在內部推動台灣虎航的上市過程功不可沒。

台灣虎航指出，去年迎來開航10周年外，也成功從創新板轉為一般板上市，為國內的低成本航空公司寫下新頁，新的管理團隊將為台灣虎航開創嶄新氣象，以「飛安第一（Safety First）」為營運基石，在企業永續經營的理念下，帶領團隊邁向下一個10年。

黃世惠2002年進入華航，資歷完整，曾任華航台南分公司經理、客運處旅遊策畫部經理、客運行銷處精緻旅遊部經理、福岡分公司總經理、台北分公司客運營業部經理、台虎商務長及華航紐約分公司總經理，2023年升任華航高雄分公司總經理。

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