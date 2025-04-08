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喊話賴政府因應關稅　呂秀蓮提5建議：蔡英文赴美談判、內閣適度改組

▲▼前副總統呂秀蓮出席「Win-Win-Win日韓台金三角」記者會。（圖／記者湯興漢攝） 

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

面對美國關稅戰，民進黨立委7日呼籲總統賴清德邀請前總統蔡英文、副總統蕭美琴擔當赴美談判的特使團團長，而蔡英文則表示「對執政團隊很有信心」。對此，前副總統呂秀蓮今（8日）也提出5點建議，第一「台灣不要自貶身價」、第二「徹底全面檢討外交政策與實質效益」、第三「請蔡英文領銜赴美談判」、第四「內閣應適度改組」、第五「做好朝野和解，立法院依憲理性運作」。

呂秀蓮先是於節目《天下論談》表示，人類歷史應該會記住2025年4月2號，這是是歷史性的一天，美國總統川普宣布全世界所有國家的貿易關稅，但台灣不要自貶身價，有些人老是說台灣是一個小國，大家難道不知道奈米是越小越有力量嗎？台灣小小的一個國家，還有哪些寶？這次大家一起來尋寶。

呂秀蓮建議，希望政府不要自貶身價、重新檢討台灣的外交，明明知道邦交國只有12國，台灣也盡心盡力了，但是放眼天下，非邦交國對台灣的影響力絕對比邦交國重要，邦交國是需要台灣照顧的，已經仁至義盡，台灣如何突破各種外交困境？就這次川普關稅來講，自己更要嚴正提醒，現任的內閣閣員能負起這個責任嗎？

後續，呂秀蓮發文表示，針對川普2.0關稅所造成的經濟風險，台灣應該如何因應？這番宛如台灣東北角吹起的「風狗浪」提出五點建議。第一，台灣要自我肯定，不要自貶身價，委曲求全、第二，徹底全面檢討外交政策與實質效益，特別針對美、日、韓與歐盟並調整駐外人事。

呂秀蓮強調，第三，請前總統蔡英文領銜赴美談判、第四，內閣應適度改組、第五，做好朝野和解，回復立法院依憲理性運作。

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