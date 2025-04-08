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高關稅讓全球大洗牌！　林家振：台要把握談判時機否則將排最後

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普向全球多國發動關稅戰，台灣已派代表赴美應對。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國以「對等關稅」對台加徵 32% 關稅，總統賴清德今6日也發表應對關稅 5 項因應策略，談判小組已赴美，將從台、美雙方「零關稅」談起，以台灣國家利益為前提。外界也有質疑聲浪認為還，還沒談已示弱。美國安卓樂資本Andra Capital 科技私募基金合夥人林家振今（8）日接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也表示，現在是世界重新洗牌時刻，中美角力幾乎快要撕破臉，台灣必須做好與美談判充分準備與信心，盡快消除與美貿易壁壘，做好最大程度減少衝擊，若無決心，將會排在50個國家甚至更後面與美談判。

美國白宮最新證實，我方由行政院副院長鄭麗君領軍，已於5日接觸美方做好談判，希望降低最大衝擊。總統賴清德也於6日公佈五大策略，首要任務就是消除台美貿易壁壘，從「零關稅」談起，擴大對美採購以降低貿易逆差，擴大對美國的投資，對於企業進行中長期支持計畫等，遭在野黨與學者批評賴政府應對太過軟弱，還沒談已經失去談判的主導權，讓川普對台灣與取予求。

美國安卓樂資本Andra Capital 科技私募基金合夥人、台灣大學商學研究所兼任教授林家振接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也提醒，「現在正是世界大洗牌的時候，台灣必須抓住時機。」

林家振首先分析，美國為何祭出高關稅動機，川普過去認為美國的經濟吃藥就會好，但現在很多地方已經病入膏肓，必須動用一場大手術，首先就是降低美國國債利息，光是付利息的錢高於每年美國軍費以及健保支出，以「新債還舊債」也是治標不治本。

林家振指出，川普對全球祭出「高關稅」，對應與馬斯克一樣的「小政府」思想，一是讓美國政府支出不會擴大，二是被裁撤公務員能去公司部門上班。因此，讓全球企業到美國來落地設廠生產，降低美國失業率，盡量幫助落地美國企業有好的經商環境，這也是美國與其他國家關稅談判第一個大重點。

至於談及台灣的談判籌碼？林家振也從四點去分析，首先，台美貿易壁壘必須盡快消除。比如，過去台灣長期扶植保護國內汽車產業，實際上台灣一直沒有發展成汽車生產國，甚至代理大陸來的汽車，並且長期對美實行很高的汽車關稅，對美方來說就是貿易障礙。

林家振建議，第二是台灣擴大對美採購降低貿易逆差，針對農、工、石油、天然氣、軍備等產品的大量採購計劃。他也分析，「目前各國排隊去跟美國談判，美國一定會要求除了赴美投資，美國的盟邦盟友的軍費也要提高，除了我來保護你，自己有要保護意識，像是先前美國國會曾提醒台灣刪除軍費預算是很危險的事。」

林家振也指出，「台灣之前對於美國牛肉以及美國豬肉的誣蔑與杯葛，不比照其他世界各國對農產品的貿易標準，對照後來疫情期間不但美國送疫苗給台灣，還協調其他盟邦包括日本也贈送疫苗給台灣，台灣回敬給美國的確實令美國很心寒。」

他也表示，美國已經開始遠離歐盟和北約，試圖降軍費，一方面讓歐洲國家自行武裝，美國軍事預算降下來後，必定要求各國與美國買武器平衡貿易逆差。因此，台灣必須跟進買波音，農產品、汽車等，關稅壁壘要趕快拆掉，包括與美購買軍武，平衡台美貿易逆差。

▲▼ 美國安卓樂資本Andra Global科技私募基金合夥人、台灣大學商學研究所兼任教授林家振，澳門台商聯誼會會長簡廷在(眼鏡）（圖／記者任以芳攝）

▲ 美國安卓樂資本Andra Global科技私募基金合夥人、台灣大學商學研究所兼任教授林家振。（圖／林家振提供）

林家振提及第三是「匯率操縱」的問題，以美國角度來看，台灣一直在操作匯率，葉倫過去擔任美國前財政部長時期內部的機密報告，從台灣的貿易經常帳和資本帳的歷年數字推算出來，台幣對美元最合理價格落在27元左右，但現在是32元、33元。「台灣若繼續操作新台幣，與川普的弱美元的政策也是相違背。」

「第四就是『洗產地』問題，台灣如果要去談判必須跟美國站在同一陣線。」林家振進一步分析，美國這次連無人島也課徵高關稅，就是防堵某些國家洗產地，包括東南亞也是高關稅重災區，主要「劍指」中國大陸的產品去的很多地方洗產地再進到美國。

林家振也透露，美國AIT有幾位官員在台灣教學廠商「如何避免洗產地，以及遵守美國『禁運』的法令，代表台灣在此問題上做得不夠完善，所以派官員直接在台灣對企業進行指導。」從這件事來看，不只是台灣，未來其他國家也面臨「要不要跟美國一起避免洗產地」。

林家振總結，台灣必須抓緊時機，先前馬斯克表示希望美國和歐洲建立「零關稅」制度，並建立「自由貿易區」，加入者拿掉所有的貿易壁壘，包括人才也可以自由流動，也不用申請工作簽證。

林家振假設，「如果美歐最終解決之道是成立『自由貿易區』，台灣如果也自願加入，是一個很大的提升機會。目前，台灣簽訂FTA只有紐西蘭，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）都無法加入，美歐自貿區或許是台灣未來的一個機會。

依照美國「一中原則」政策，台灣要加入任何國際經貿組織幾乎不可能？林家振指出，「現在是全世界重新洗牌的時候」。中國大陸是第一個對美國提出『報復性關稅』的國家，美方擬再對華加徵50%關稅，雙方幾乎快撕破臉，預料美國之後也會要求其他國家對中國大陸進行反制，作為降低或取消關稅的籌碼，台灣必須看清現狀。

林家振最後直言，美國白宮釋出消息稱有現在有50個國家主動排隊，要來美國談判關稅的問題，其他國家會端出什麼樣的籌碼，「假如台灣還在多方算計，無法展現『台灣智慧』，可能真的被美國排在50多個國家，甚至更後面來談判。」

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