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川普關稅衝擊！王惠美籲中央應精準掌握細節　提供產業因應對策

▲▼ 彰化縣長王惠美昨晚參加「中台灣治理平台」線上會議 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美昨晚參加「中台灣治理平台」線上會議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

因應美國對等關稅帶來的全球經貿挑戰，台中市長盧秀燕啟動中台灣治理平台，並於昨(7日)晚間邀集7縣市首長一同開會共商對策。對此，彰化縣長王惠美提出建議，希望行政院及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策，政府與民眾才能齊心協力，化解危機。

王惠美昨晚在「中台灣區域治理平台」的視訊會中提出建議，「行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。」她表示，她向財政部和經濟部了解狀況後發現，兩部會說法有所出入，若中央單位對加徵關稅的細節都未能釐清，業者將如何擬定應對策略，在全球競爭激烈的當下，時效至關重要，用兵貴在神速，一刻都不能等才是致勝之道。

▲▼ 彰化縣長王惠美昨晚參加「中台灣治理平台」線上會議 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美說，4日一早聽到美國加徵關稅的消息，她就非常憂心彰化產業會面臨嚴重衝擊，因此立即指示經綠處等相關單位了解產業狀況，並著手研擬輔導方案，同時也與相關產業負責人聯繫掌握第一手資訊，其中水五金產業是彰化受影響最嚴重的產業，部分廠商已經被客戶要求吸收一半關稅，甚至面臨暫停出貨的困境。

王惠美提到，連日的股市大跌，當前是全球經濟最嚴峻的時刻，卻也是台灣經濟轉型升級的重要契機，「台灣只有一個，我們必須苦民所苦，與人民同甘共苦，回應民眾的需求，不分您我，不分黨派、同島一命，共度難關，攜手合作」，從輔導產業轉型升級、勞工就業與技能培訓、開拓市場等多方面著手，讓台灣能重新整裝出發，化危機為轉機。

同時王惠美也呼籲，中央應更加警覺勤勉，讓各界儘速了解這次加徵關稅的全貌，政府與民眾才能齊心協力，化解危機。

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