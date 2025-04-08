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詐貸3.8億「負責人兄妹1死1逃」　賽藝集團5幹部起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴賽藝集團詐貸案，負責人李明松死亡不起訴，妹妹李麗娟則逃亡通緝中。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

代理進口商「賽藝集團」負責人李明松、李麗娟兄妹，涉嫌從2012年到2018年間，用集團內企業假交易資料，向銀行詐貸累計3.8億元，再把錢藏到其他可控公司帳戶內，台北地檢署8日偵查終結，已死亡的李明松獲不起訴，李麗娟逃亡通緝，僅財務副總簡宏裕、李麗娟的特助高瑞婷等5名幹部被依詐欺、洗錢等罪起訴。

起訴指出，賽藝集團從1989年起設立包括賽藝公司、機太公司、得峙機械、台灣藍海、宏裕機電、賽川機電、瑞茂機械等公司，集團主要從事進口及銷售油壓馬達、幫浦、驅動器等節能系統，也有研發自製品牌，集團分別在台中、台南設有工廠。

李明松、李麗娟兄妹分別擔任賽藝集團總裁與副總裁，在2012年間，集團出現資金需求，開始向銀行申請「短期放款」或「國內信用狀貸款」，銀行已明確限制賽藝公司不得與關係企業交易，李明松等人卻仍用集團內公司的假會計憑證，製作不實文件，以採購馬達等購料、假的信用狀申請放款。

兆豐銀行城東分行因此從2014年到2018年間放款3.7億元到指定帳戶，土銀基隆分行也撥款906萬餘元，其後大部分款項，又被賽藝集團內部以資金調度方式，整筆或拆分轉移到部分公司名下帳戶。

全案經檢調偵辦後，將配合詐貸的賽藝集團財務部副總簡宏裕、集團副總裁特助高瑞婷、財務部主任高欣宜、台中廠長周彥忠、會計人員陳秀燕等5人提起公訴，李明松因2021年死亡獲不起訴，李麗娟則另案通緝。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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