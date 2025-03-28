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神鬼女騙子詐富商50億開店洗錢　竟是台中「勞斯萊斯級」火鍋名店

記者劉昌松／台北報導

女子羅佩雯涉嫌詐騙臺雅集團已故董事長近50億元，經檢調清查，有上億贓款疑似流向羅的哥哥羅文傑，在台中開設號稱火鍋界「勞斯萊斯」的頂級鍋物店「沐明鍋物」，檢調單位為釐清相關經手人員是否明知而協助藏匿犯罪所得，27日發動第二波搜索，羅文傑夫妻28日下午被依《洗錢防制法》移送台北地檢署。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台中沐明鍋物負責人羅文傑夫妻，涉嫌幫妹妹羅佩雯藏匿詐騙富商50億元的部分資金遭約談 。（圖／記者劉昌松攝）

台中西屯區「沐明鍋物」，打著提供日本飛驒牛等高檔食材，以及位處商辦大樓28樓，擁有高空視野等噱頭，宣稱是火鍋界的勞斯萊斯，這間火鍋店的登記公司是安成餐飲，資本額1.2億元，由安禾國際公司轉投資，羅文傑與妻子詹依苓分別掛名董事長與監察人。

▲▼ 台中沐明鍋物餐點店景拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲沐明鍋物提供日本飛驒牛等高檔食材，號稱火鍋界勞斯萊斯。（資料照／記者黃克翔攝）

▲▼ 台中沐明鍋物餐點店景拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

檢調查出，羅佩雯涉嫌與「The Hermit隱餐飲集團」負責人鄭淳駿聯手，以便宜海外機票轉賣牟利，且有管道可移民等藉口，詐騙臺雅前董事長沈裕雄投資，沈裕雄被騙多年，陸續投入近50億元，直到過世後，沈家整理帳冊遺物才發現。

檢察官指揮調查局首波搜索後，將羅佩雯與鄭淳駿聲押禁見獲准後，清查金流發現，羅佩雯除了酷愛名牌包，家裡擺了數百件精品、LV腳踏車等奢華品外，另有大量資金流向羅佩雯的兄嫂，以及前夫謝宗翰、友人楊國隆等人。

為追查詐騙所得釐清是否有人協助洗錢，北檢27日發動第2波搜索，並在28日凌晨先將謝宗翰、楊國隆聲押禁見，而開設高檔火鍋店的哥哥羅文傑、嫂嫂詹依苓則在下午移送北檢，等候檢察官複訊。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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