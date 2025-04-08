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遭控家暴！抖音網紅「安哥」公司被潑漆　他出面喊：衝突是為了社會

記者翁伊森、陳韻如／新北報導

嘉義網紅「鳳梨」公司門口日前遭人潑漆，事件相隔不久，另名抖音網紅「安哥碎碎念」位於嘉義市的公司也遭到不明男子潑漆，整個過程被拍下並PO上網，引發網友熱議。對此，警方表示，經調閱監視器畫面後，已迅速逮獲潑漆男子，全案後續依恐嚇及毀損罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

▲▼ 抖音網紅安哥公司遭潑漆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲抖音網紅安哥公司遭潑漆。（圖／記者翁伊森翻攝）

「安哥」的妻子「安嫂」日前驟逝，而事後安哥被指控家暴，安嫂的弟弟更公開驗傷單，「我姐死時是『七孔流血』」，並痛斥安哥豬狗不如，強調一定會有報應。

▲▼ 抖音網紅安哥公司遭潑漆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼警方逮獲潑漆男，並查扣犯案工具。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 抖音網紅安哥公司遭潑漆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

不料事件曝光後，昨(7日)晚間就有一名黑衣男子跑到安哥位於嘉義市民生南路的公司前潑漆，隨後從容離去，而畫面也被全程拍下PO網，引發網友熱議。對此，安嫂家人懷疑與家暴有關。

全案發生後，警方立刻成立專案小組，並調閱監視器畫面鎖定潑漆的羅姓男子，也迅速將人帶回調查。初步理解，羅男供稱，因不爽安哥「網路言論」才潑漆犯案，全案依恐嚇及毀損罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

不過，安哥對此再次發布影片澄清，甚至不惜到關聖帝君面前發誓，強調自己並未做出違背良心的事，並稱自己與太太的衝突，全是為了社會大眾，因自己目前的影響力，做任何事都會影響到社會，也為此與太太發生肢體拉扯，造成太太受傷，「在此跟社會大眾道歉，這是男人必須承擔的」。

▲▼ 抖音網紅安哥公司遭潑漆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲安哥發布影片澄清，「絕對沒做違背良心的事」。（圖／記者翁伊森翻攝）

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