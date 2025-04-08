　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評柯建銘搶C位風波　黃暐瀚：傅崐萁風度不錯

 

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰7日邀請朝野黨團會商國政，因應關稅問題，但會議前，民進黨團總召柯建銘卻因不滿座位安排，當眾嗆聲、推拉國民黨團總召傅崐萁，引起議論。對此，媒體人黃暐瀚今（8日）表示，行政院一定是按照次序排的，這有什麼好吵？國難當頭還在考慮座位，這對民眾來說，會質疑「到底重不重視問題」？他也認為，不過傅崐萁風度很不錯，被柯建銘推了好幾次，也沒有生氣或者推回去，雖然代表國民黨不能退讓，但也沒有多說什麼。

黃暐瀚於直播表示，國政會商事後來看，卓榮泰院長一來要營造朝野和解的氣氛、二來應該是希望立法院能趕快讓他報告880億解決方案，所以請藍綠白都到行政院會談，是有求於立法院。

黃暐瀚表示，但是最後卻「歪樓」了，大家昨天討論至少超過一半是搶C位的問題，柯建銘總召竟然會搶C位，自己必須說昨天傅崐萁總召現場的風度真的不錯。

談到座位安排，黃暐瀚指出，行政院第一排四個座位當中，主人當然是卓榮泰坐右一、主客是傅崐萁坐左一，柯建銘被安排在左二，左三則是黃國昌，甚至已經沒有在第一排了，已經開始變側邊了，但黃國昌也沒有講什麼，因為國民黨52席、民進黨51席，所以行政院一定是按照次序排的，第二輪也是照著國民黨的王鴻薇、民進黨的吳思瑤、民眾黨的張啓楷排，這有什麼好吵的？

黃暐瀚認為，可是柯建銘總召就是漢賊不兩立，罷免對象的頭就是傅崐萁，怎麼可以坐在那？所以要把傅崐萁趕走，可是這裡是行政院，而且是行政院拜託傅崐萁來的，從柯建銘最近的論述當中，就是認為傅崐萁必須除掉。

黃暐瀚直言，這段過程，國難當頭還在考慮座位，不然大家都站著講好了，這對民眾來說，會質疑「到底重不重視這個問題」？柯建銘搶C位這件事意外變成焦點，這不是行政院的初衷，行政院希望大家趕快團結面對問題，結果大家都在討論要不要坐中間，當然柯建銘總召有自己的堅持。

最後，黃暐瀚強調，不過傅崐萁總召的風度很不錯，過程當中，傅崐萁被柯建銘推了好幾次，也沒有生氣或者推回去，傅崐萁代表國民黨所以不能退，但也沒有多說什麼，看起來風度是不錯的，而柯建銘應該也是要告訴大家這個人不能代表國家，可是不是坐在那邊就代表國家，只是代表國民黨團。

▼柯建銘擋傅崐萁，不讓傅崐萁坐卓榮泰旁邊。（圖／記者屠惠剛翻攝）

▲▼柯建銘擋傅崐萁 不讓傅崐萁坐卓榮泰旁邊。（圖／記者屠惠剛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妥瑞氏症國中生入學98天輕生亡　前校長朱毋我恐嚇霸凌下場出爐
美國大律師來台撿屍！台女律師害閨蜜遭性侵：斷片沒差
快訊／逆勢噴出！　6檔個股大漲
如果國安基金護盤「該跟進嗎」　內行給答案
川普對中國下最後通牒！　全球經濟風暴警報響起
快訊／政府點火台股！4官股金融反彈急先鋒
快訊／廣末涼子宣布暫停演藝活動！
台股狂殺！他持4家無聊股「跌800多點下還是紅的」：覺得欣慰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

二階最後衝刺　民進黨調整戰術「空轉陸」深入巷弄拚連署

因應關稅戰！盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表「7大聯合聲明」

協商前國會繼續吵　綠籲撤違法公投、藍推柯建銘看版「坐議場C位」

評柯建銘搶C位風波　黃暐瀚：傅崐萁風度不錯

我方何時赴美談判關稅？　林佳龍揭進度：確定時間方式後隨時可進行

應對關稅的「軍購清單」買什麼？　顧立雄：完成建案前不會透露

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

台股昨重挫　彭金隆點美日股、兩指數回穩：有助提振台股信心

台股重挫國安基金護盤？　卓榮泰：考量各方情勢非一兩句話可決定

對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

二階最後衝刺　民進黨調整戰術「空轉陸」深入巷弄拚連署

因應關稅戰！盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表「7大聯合聲明」

協商前國會繼續吵　綠籲撤違法公投、藍推柯建銘看版「坐議場C位」

評柯建銘搶C位風波　黃暐瀚：傅崐萁風度不錯

我方何時赴美談判關稅？　林佳龍揭進度：確定時間方式後隨時可進行

應對關稅的「軍購清單」買什麼？　顧立雄：完成建案前不會透露

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

台股昨重挫　彭金隆點美日股、兩指數回穩：有助提振台股信心

台股重挫國安基金護盤？　卓榮泰：考量各方情勢非一兩句話可決定

對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

台南中學生騎單車左轉與雙載機車碰撞　3人倒地擦挫傷

二階最後衝刺　民進黨調整戰術「空轉陸」深入巷弄拚連署

台股哀成一片…她婆婆靠一檔「居然賺100多萬」！全場跪：神人

刁民酸菜魚高雄富裕店4／10試賣　限量100組用餐「再享5折優惠」

美副總統范斯公開稱「中國鄉巴佬」惹議　陸網友建議：來中國看看

妥瑞氏症國中生入學98天輕生亡　前校長朱毋我恐嚇霸凌下場出爐

因應關稅戰！盧秀燕邀8縣市首長線上會議　發表「7大聯合聲明」

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

快訊／北市平房火警！「1女燒燙傷」倒門口意識模糊　送醫搶救中

好天氣要沒了！明午起變天「全台防雷雨」　周末雨區再擴大

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

政治熱門新聞

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

朝野會商變老柯主場　白曝8重點

「台美零關稅免談」　律師揭重點：民進黨醒了沒？

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

台股重挫國安基金護盤？　卓榮泰：考量各方情勢非一兩句話可決定

對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

快訊／一開會就吵！柯建銘不滿政院安排傅崐萁坐主位　卓榮泰一臉尷尬

台股昨重挫　彭金隆點美日股、兩指數回穩：有助提振台股信心

已有企業被撤單　蔣憂接下來恐裁員

曹興誠稱「關稅干你什麼事」　徐巧芯嗆爆

雲林出現「連署超人」！一口氣繳3500份連署書

柯建銘：川普是打「全球大罷免」！　貨幣戰爭第三世界大戰

柯不滿傅坐主位　他：國家難關沒C位重要

更多熱門

相關新聞

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

行政院長卓榮泰昨天下午邀國民黨、民眾黨、民進黨立法院黨團三長，一同會商國政；不過，在會議開始前，民進黨團總召柯建銘不滿座位安排，認為賓客主位不應該是國民黨團總召傅崐萁，一度稱「不要開會了」。對此，行政院長卓榮泰8日受訪時表示，就國家而言，政府是一體，實在沒有主客之分，大家願意坐下來討論當前問題才是重要。

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

總統幕僚涉共諜案！火速開除黨籍　綠中評會下週優先處理

總統幕僚涉共諜案！火速開除黨籍　綠中評會下週優先處理

朝野會商變老柯主場　白曝8重點

朝野會商變老柯主場　白曝8重點

朱立倫喊話政院補貼至少2000億　周四邀藍縣市長盤點因應策略

朱立倫喊話政院補貼至少2000億　周四邀藍縣市長盤點因應策略

關鍵字：

柯建銘傅崐萁國民黨民進黨搶C位黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

才剛跌停！　台積電「盤後鉅額交易」驚見1035元

台股大屠殺「他反而買進」　營業員急問：按錯？

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

廣末涼子「車禍現場照」瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面