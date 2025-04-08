評柯建銘搶C位風波　黃暐瀚：傅崐萁風度不錯

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰7日邀請朝野黨團會商國政，因應關稅問題，但會議前，民進黨團總召柯建銘卻因不滿座位安排，當眾嗆聲、推拉國民黨團總召傅崐萁，引起議論。對此，媒體人黃暐瀚今（8日）表示，行政院一定是按照次序排的，這有什麼好吵？國難當頭還在考慮座位，這對民眾來說，會質疑「到底重不重視問題」？他也認為，不過傅崐萁風度很不錯，被柯建銘推了好幾次，也沒有生氣或者推回去，雖然代表國民黨不能退讓，但也沒有多說什麼。

黃暐瀚於直播表示，國政會商事後來看，卓榮泰院長一來要營造朝野和解的氣氛、二來應該是希望立法院能趕快讓他報告880億解決方案，所以請藍綠白都到行政院會談，是有求於立法院。

黃暐瀚表示，但是最後卻「歪樓」了，大家昨天討論至少超過一半是搶C位的問題，柯建銘總召竟然會搶C位，自己必須說昨天傅崐萁總召現場的風度真的不錯。

談到座位安排，黃暐瀚指出，行政院第一排四個座位當中，主人當然是卓榮泰坐右一、主客是傅崐萁坐左一，柯建銘被安排在左二，左三則是黃國昌，甚至已經沒有在第一排了，已經開始變側邊了，但黃國昌也沒有講什麼，因為國民黨52席、民進黨51席，所以行政院一定是按照次序排的，第二輪也是照著國民黨的王鴻薇、民進黨的吳思瑤、民眾黨的張啓楷排，這有什麼好吵的？

黃暐瀚認為，可是柯建銘總召就是漢賊不兩立，罷免對象的頭就是傅崐萁，怎麼可以坐在那？所以要把傅崐萁趕走，可是這裡是行政院，而且是行政院拜託傅崐萁來的，從柯建銘最近的論述當中，就是認為傅崐萁必須除掉。

黃暐瀚直言，這段過程，國難當頭還在考慮座位，不然大家都站著講好了，這對民眾來說，會質疑「到底重不重視這個問題」？柯建銘搶C位這件事意外變成焦點，這不是行政院的初衷，行政院希望大家趕快團結面對問題，結果大家都在討論要不要坐中間，當然柯建銘總召有自己的堅持。

最後，黃暐瀚強調，不過傅崐萁總召的風度很不錯，過程當中，傅崐萁被柯建銘推了好幾次，也沒有生氣或者推回去，傅崐萁代表國民黨所以不能退，但也沒有多說什麼，看起來風度是不錯的，而柯建銘應該也是要告訴大家這個人不能代表國家，可是不是坐在那邊就代表國家，只是代表國民黨團。

▼柯建銘擋傅崐萁，不讓傅崐萁坐卓榮泰旁邊。（圖／記者屠惠剛翻攝）