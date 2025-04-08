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中國下代艦載機最佳選擇？　殲-50攜未來感機翼再登場

▲▼殲-50在大連灣上空再度進行試飛，清晰可見其採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-50在大連灣上空再度進行試飛，疑採拉姆達（ Lambda）機翼布局。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

大陸向全球展示軍武實力快速發展，繼殲-36密集試飛後，近日再被捕捉到第二款第六代戰機殲-50現身在大連灣上空，此次照片明顯拍攝到該機極具未來感的機翼設計，將實現更強的全向隱身能力。外界預估，隨著福建艦及後續核航母的建造，輕量化及優異的機動性讓殲-50成為中國海軍下一代全新的艦載機。

由瀋陽飛機工業集團（簡稱瀋飛）推出的殲-50，選在2024年12月26日與成都飛機工業集團（簡稱成飛）的殲-36同一天完成震驚全球的首次亮相，相較於初登場較為模糊照片，這次的試飛可明顯看見殲-50似乎採用拉姆達（ Lambda）機翼布局及奇特的鉸接式翼尖。

有分析指出，拉姆達（ Lambda）機翼布局配合細長的中機身，以及同樣呈現後掠角度的一體化尾翼，殲-50等於將邊條前翼、機翼和尾翼巧妙融合，減少這些不連續的結構，理論上能夠大幅降低雷達散射截面，實現更強的全向隱身能力。同時鉸接式翼尖可用作額外的控制表面，保持飛行時的穩定性能。

▲▼殲-20安裝渦扇-15進行試飛照片曝光，清晰程度為歷年來之最。（圖／翻攝自微博／新殲20吧）

▲殲-20安裝渦扇-15進行試飛。（圖／翻攝自微博／新殲20吧

此外，殲-50肋部採用無分流器超音速DSI進氣道設計，擁有結構更輕、維護更簡單的優點外，還能有效提高戰機在高超音速下的進氣效率，並進一步增強隱身性能，而這項技術也已在殲-20上得到應用。動力系統很可能選擇運用2台渦扇-15（WS-15）渦扇發動機，使其具備優異的中低空機動能力和高空超音速巡航能力。

武器方面，這次曝光的圖片無法完全秀出細節，但仍可看見相當修長的側彈艙，甚至有媒體評估已能容納霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈，展現該機的遠程打擊實力，將能有效威脅敵方的預警機、轟炸機和加油機等高價值目標。

雖然殲-50目前仍處於猜測和分析階段，其真實性能和服役時間尚未得到官方證實，但陸媒普遍認為，該機是中國下代艦載機的熱門人選，未來上艦憑藉著隱身性能和作戰能力可對美國形成代差優勢，進一步提升中國海軍的遠洋作戰力。

▼ 福建艦。（圖／翻攝中國海軍）

▲▼ 福建艦海試成功 。（圖／翻攝 中國海軍）

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