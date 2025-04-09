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和路燈一樣高！　殲-36超低空飛過成都民眾車頂引震撼

軍武中心／綜合報導

近期討論度最高的殲-36再度現身，一名成都民眾7日拍攝到一架殲-36從其車頂前方超低空飛過，清晰可見該機科幻的外觀及獨特的3引擎機尾噴管。這是該款大陸最新型戰機自去年12月26日首度曝光以來，被拍到最震撼且距離最近的影像，雖只有短短幾秒卻讓大批軍迷不斷瘋狂轉載。

繼3月底試飛進行低空放油後，殲-36時隔不到10天再次被捕捉到試飛身影。從影片可以看到，該機飛行高度已和公路上的路燈差不多高，疑似是在進行飛行測試完成後，重返成都市中心西北約10多公里的成飛公司機場，就在逐漸降落時被拍攝到近距離畫面。

▲▼殲-36被程度民眾捕捉到超低空飛行，是首度曝光以來，被拍到最震撼且距離最近的影像。（圖／翻攝自大陸網站）

▲殲-36被民眾捕捉到超低空飛行。（圖／翻攝自大陸網站

大陸知名軍事自媒體「國平視野」撰文指出，從畫面可以看到一名飛行員的頭盔或彈射座椅頭枕，這似乎排除串聯雙座配置的可能性，同時影片提供駕駛艙區域的視角，與前機身的頂部模具線呈現明顯的流線型特徵，在結合該機非常寬的機頭，似乎在強烈表明殲-36的座位是並排的，也就是一款雙座型的戰鬥機。

文章進一步分析，從影片截圖中能夠清楚地看到殲-36機體背部的進氣口，以及明顯的無分流器超音速進氣口 （DSI） 設計，具有突出的駝峰和前傾的上部區域。而整體藍灰色的隱形塗層中，塗刷有某種碎片式的白色隱形迷彩，不排除是某種類似鏡子的塗層，能將雷達波束反射出去，增強該機在飛行途中的隱形性能。

▲▼中國研製的第六代隱形戰機殲-36，於3月17日在四川成都進行了第二次試飛，三具引擎全開，加力燃燒的火焰呈現紅色狀態。（圖／翻攝自大陸網路）

▲殲-36第二次試飛，三具引擎全開，加力燃燒的火焰呈現紅色狀態。（圖／翻攝自大陸網站）

雖然目前大陸官方仍未對外公布相關資訊，但這架成飛六代機的橫空問世已引發全球的高度關注。英國雜誌《航空航天》認為，殲-36翼展19.81米、機長22.56米，配套3架10噸級渦扇發動機，最大起飛重量約56噸，最大燃油攜帶量約25噸，最大內置載彈量9噸，作戰半徑超過2700公里，最大飛行速度1.8馬赫。

不過陸媒對上述的戰機速度推測卻不滿意，有分析指出，殲-36無尾三角翼布局，機體光滑沒有任何突起物，除了全向隱身性能更強外，超音速飛行速度也會更快，3台發動機驅動，可以實現2馬赫巡航速度，最大飛行速度也將超過3馬赫。同時該機的內置彈艙空間相當可觀，若以制空模式為準，能攜帶8枚霹靂-17（PL-17）超遠程空空導彈、6枚霹靂-15（PL-15）遠程空空導彈。

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