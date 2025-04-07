快訊／外媒瘋傳川普考慮暫停90天關稅　白宮否認

▲外媒7日瘋傳川普總統考慮暫停部分國家90天關稅，不過白宮隨即闢謠並沒有這個消息。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美媒CNBC報導，美國白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，川普總統正在考慮向部分國家暫停90天關稅，但中國除外。不過白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日緊急澄清，所有關於暫停90天關稅的報導都是假新聞。

事件起源於美國國家經濟會議主席哈塞特7日接受採訪時，被詢問川普是否有可能暫停對等關稅90天，他回答「我認為總統會做出決定」，然而消息傳出後卻造成美國及國際各大媒體錯誤報導。

包含美媒CNBC、英媒Sky News、路透社等各大國際媒體7日紛紛報導，指稱「哈塞特表示，川普正在考慮對中國除外的部分國家暫停關稅90天」。不過消息隨即遭到白宮闢謠。

