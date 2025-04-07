他揭湯底真相！警告火鍋店聞「濃烈味道」快閃　員工也不敢吃

圖文／鏡週刊

不少人都有這樣的經驗：到火鍋店吃完熱騰騰的火鍋，身上卻留下揮之不去的火鍋味，實在很惱人。最近，一位身兼廚師和冷凍行老闆的網友揭露，這背後的原因可能是火鍋店的湯底並非店家費心熬煮湯底，而是以高湯粉快速調成，他甚至建議大家，如果一進火鍋店就聞到非常重的味道，最好考慮換一家。

一名經營冷凍行兼廚師的網友在Threads爆料，他曾供貨給一家大型連鎖火鍋店，某次因員工休假，他親自將貨送到廚房，卻意外目睹員工直接以粉末加水調製湯底，高湯也只是加水用電磁爐加熱，五分鐘就搞定。短短五分鐘，他身上就沾染了濃濃的火鍋味，久久無法散去。

原PO驚嘆現今餐飲業的「科技與狠活」超乎想像，還透露看過業者在交貨群組誤傳訂貨內容，包括湯粉A、湯粉B、濃縮柴魚、濃縮雞等，隨後迅速撤回。因此，他警告消費者，如果進到餐廳聞到非常濃烈的味道，最好還是換一家吃。

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火鍋湯底的祕密被揭開後，不少網友恍然大悟，紛紛留言感嘆，「某連鎖加盟火鍋，鍋底高湯就是粉用大量杯加水喇開的」「湯粉那種真的味道散不掉…超恐怖，外套都要洗兩遍」「難怪不同的火鍋店吃完味道差那麼多，有的店吃完就只有淡淡的肉味，現實很殘忍，認真熬湯的店家打不過連鎖店」「天然的消費者還會說你偷工減料沒有味道....可怕的是大家都愛吃加工食品」「喜歡做飯的人都清楚，濃醇香的湯頭多費工時，多少食材，其他真的自己想.....」「惡性競爭之下再加上消費者一直提倡CP值，明明有點成本邏輯就知道的事情，大家還是選擇忽略，慢慢的就會變成劣幣驅逐良幣」。

另外，部分同行網友也現身說法，「做過不同的火鍋店7年，遇過最扯的一家是，RO水加上一包公司湯粉和一包濃縮液，攪拌後直接冷鍋上桌，那個真的吃久了會掉頭髮，而且火鍋氣味揮之不去，本人當員工時也不敢吃」「不只火鍋店，很多牛肉麵店和一般的麵店、賣粥的，也都有用大骨粉去熬湯，加一點點骨頭和蔬菜就當做純正的湯頭」。



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