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「哥哥幫你洗澡」妙齡女遭資深劇照師猥褻　下跪影片成鐵證

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

影劇圈資深劇照師蔡男被控2023年底，和1位感謝他指導的20多歲女性後輩吃飯喝酒，卻利用對方到家裡拿底片之便，涉以幫忙沖熱水澡搓背解酒之名企圖性侵，蔡到案不認罪，但他事發時向女方下跪道歉舉動，被女方趁隙錄影成鐵證，台北地院依強制猥褻罪判刑1年2月，可上訴。

據悉，現年60多歲的蔡男成名已久，作品多次參與國際影展、大放異彩，本案被害人感激蔡男讓她參與修復台灣經典電影、並常指導她，前年（2023年）12月26日晚間，雙方約在蔡男住處附近熱炒店吃飯喝酒，女方送上特地從國外買的菸當謝禮，因蔡男答應送給女方練習的底片沒帶出門，2人當晚10點多一起到蔡家拿取。

2人原本坐在客廳沙發上閒聊，蔡冷不防抬起女方雙腳，示意她躺平，女方感覺不妥、立刻起身坐正，突然酒意往上衝，連忙借用蔡家廁所想催吐，蔡男多次闖進來假裝關心要不要沖熱水澡解酒，被女方婉拒後，蔡竟脫掉自己外衣僅剩短袖上衣與內褲，再強脫女方襪子並企圖掀起女方上衣，迭聲說要幫她洗澡，女方趕緊說自己來，關門打開水龍頭沖濕頭髮，想藉此敷衍蔡男。

不料蔡男聽見水聲又衝進廁所，不由分說搓揉女方手部與背部，掀起女方上衣企圖解開內衣扣，還親吻背部、強摸胸部，女方奮力推阻、左遮右擋，摀住嘴巴不讓蔡親到，哭喊許久總算讓蔡男罷手，女方在午夜脫困搭計程車離開，逕赴派出所報案。

女方同月28日在臉書PO文揭露自身遭遇，尤其蔡男自稱「不然我幫妳洗澡，反正年紀已經是爸爸（爺爺）了，不用介意」、「身體好冷、好冰、哥哥幫你洗澡」等語，令她驚恐又噁心，她自認是剛畢業、對電影充滿熱忱的20幾歲無名小卒，敬重與信任比她年長40多歲的前輩，卻遇到這種無法接受的事，「希望能夠將他繩之以法」。

蔡男不認罪，聲稱女方到他家就醉得躺在沙發上，他建議女方去沖澡，後來發現女方趴在馬桶上不省人事，他好意抱起卻被誤會，辯護律師指稱女方描述的事發過程不合理，顯然杜撰，也無證據證明蔡男非禮。

女方怒指蔡男當時擋住家門口，下跪道歉不讓她走、求她「忘記今天的事」，她趁亂用手機錄影存證，經勘驗確如女方所言，且女方當下罵蔡「你覺得你下跪有用嗎？」、「拜託你讓我回家，我不想看到你，你走開」、「就算我不安全也不甘你的事，你才是不安全的那一個，放我出去，你為什麼要這樣？我這麼相信你」、「我不要你的下跪，跪一輩子也沒有用」等語，蔡毫無反駁。

法官認為女方指述前後一致，且有影片佐證，當天搭載女方離開的計程車司機，證稱女方哭著上車、要求直接到最近的派出所，女方1位朋友證稱，事發前與女方一直傳訊息聊天，女方說喝完酒要去蔡家聊天，被提醒要注意安全，女方還說蔡男沒問題，卻突然中斷聊天、失聯快2小時後，傳來第1個訊息就是「我差點被性侵」。

法官查明女方凌晨離開蔡家，也陸續傳訊息給家人表示險遭蔡男性侵，且女方在蒐證影片中語氣悲戚、聲嘶力竭哭求蔡男，更顯可信，反而是蔡男推稱女方一到他家就醉倒沙發上，跟女方當時和朋友用通訊軟體持續聊天的紀錄不吻合，且報案驗傷，女方背部驗出蔡的DNA。

法官指蔡男是影劇圈資深從業人員，事發同年6月間，影劇圈、娛樂圈爆發多人涉入妨害性自主的#Metoo事件中，蔡不可能不知，卻利用被害人對他的信任犯案，使得事發前一刻，還向朋友幫蔡男澄清說話的女方，蒙受更大的身心傷害。

法官批蔡男到案起就推諉卸責，未曾正視自身所犯過錯對他人造成的傷害，更從沒向女方表示歉意或試行和解，因此依強制猥褻罪判刑1年2月，可上訴。

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