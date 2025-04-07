8年前認識的男網友突糾纏！傳訊酸「你們只是活塞運動朋友」

▲夏姓男子遭控騷擾女子，被判刑5月。（示意圖／ETtoday記者攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名夏男2014年在交友網站結識一名女子，2022年突然連續騷擾半年，期間還在2天內以臉書Messenger撥打通話給女子達44通，甚至疑似吃味女子有同居人，酸言「你們只是活塞運動朋友」，女子不堪其擾報案。夏男被依跟蹤騷擾罪判5月徒刑，可易科罰金。

判決指出，夏男於2014年間透過交友網站認識A女，疑似心生愛慕，卻又苦追不到。時隔8年後，突然不斷聯繫，從2022年6月起到隔年1月8日傳送多則訊息，包括「你不用找警察我就可以保護你了」、「臭三八你跑來這邊上班為了跟他同居」、「你要弄清楚你是女生耶，你已經40幾歲了衰老的速度很快」、「你們之間的關係最多最多只是一個活塞運動的朋友」、「只有我這個噁心的人關心你愛護你」。

夏男曾在2天內，以臉書Messenger撥打語音通話給女子達44通，甚至還頻繁直接打到女子工作場所，甚至將警方的書面告誡所提出異議書，寄送至女子工作場所，還要求女子送至警局後再寄回給他，行為舉止詭異。

A女困擾又害怕，每天就不知他何時又要來電，還必須服用藥物，最後決定報案，先對夏男的騷擾行徑錄音為證，提出告訴。

台中地院審酌，夏男坦承有打電話，但否認有跟蹤騷擾犯行，並無影響女子生活，也沒有影響到其親密關係、家庭氣氛、職場互動情形等，所以不是電話干擾。法官認為夏男不知悔改，態度惡劣，依跟蹤騷擾罪判夏男5月，如易科罰金，約罰15萬元。