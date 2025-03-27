私查個資護欠債兒！北市警出面嗆聲：恁爸基隆阿富...這下完蛋了

▲北市警局萬華分局前偵查隊李姓小隊長，為替兒子查探債務糾紛對象的背景資料，竟違法登入警用系統。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警局萬華分局前偵查隊李姓小隊長，為替兒子查探債務糾紛對象的背景資料，竟違法登入警用系統，蒐集2名民眾的刑案紀錄及個資。士林地院今（27）日依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料等罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，須向公庫支付20萬元。

李員兒子自2022年12月至2023年10月間，違法替民眾代操期貨，並對外吹噓自己操盤獲利豐厚，實則因投資失利，與曹姓、劉姓2人產生債務糾紛，擔任警職的父親，為探查兒子是否遭提告，以及債主背景，竟在2023年10、11月間，多次以個人帳密登入警用系統，假冒「執行刑事相關業務」名義，查詢並蒐集曹、劉2人及劉男家屬的刑案紀錄、住址、出生年次等個資。

李員查得資料後，不僅陪同兒子與2名債主於北市咖啡廳會面時暗示掌握其背景，甚至在另一次見面中點出劉父的綽號是「住基隆，綽號阿富」，以及劉男過去住址，還謊稱與劉姊熟識，造成對方極大心理壓力。李員於去年7月間退休，事後也被依法移送。

檢方認定李員涉犯《個人資料保護法》第44條、第41條、《刑法》公務員登載不實、公務員洩密等多項罪嫌，依法提起公訴，同時痛斥，李身為資深警官，卻知法犯法，濫用系統蒐資、洩密、假借職權查詢個資，嚴重侵害人民人格權與系統管理信賴，請求法院從重量刑。

士林地院今（27）日宣判，依公務員假藉職務上機會非法蒐集個資等罪，判處有期徒刑2年，考量其犯後坦承犯行，無前科，予以緩刑5年，並應向公庫支付20萬元。