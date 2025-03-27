　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

私查個資護欠債兒！北市警出面嗆聲：恁爸基隆阿富...這下完蛋了

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市警局萬華分局前偵查隊李姓小隊長，為替兒子查探債務糾紛對象的背景資料，竟違法登入警用系統。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警局萬華分局前偵查隊李姓小隊長，為替兒子查探債務糾紛對象的背景資料，竟違法登入警用系統，蒐集2名民眾的刑案紀錄及個資。士林地院今（27）日依公務員假借職務上機會非法蒐集個人資料等罪，判處有期徒刑2年、緩刑5年，須向公庫支付20萬元。

李員兒子自2022年12月至2023年10月間，違法替民眾代操期貨，並對外吹噓自己操盤獲利豐厚，實則因投資失利，與曹姓、劉姓2人產生債務糾紛，擔任警職的父親，為探查兒子是否遭提告，以及債主背景，竟在2023年10、11月間，多次以個人帳密登入警用系統，假冒「執行刑事相關業務」名義，查詢並蒐集曹、劉2人及劉男家屬的刑案紀錄、住址、出生年次等個資。

李員查得資料後，不僅陪同兒子與2名債主於北市咖啡廳會面時暗示掌握其背景，甚至在另一次見面中點出劉父的綽號是「住基隆，綽號阿富」，以及劉男過去住址，還謊稱與劉姊熟識，造成對方極大心理壓力。李員於去年7月間退休，事後也被依法移送。

檢方認定李員涉犯《個人資料保護法》第44條、第41條、《刑法》公務員登載不實、公務員洩密等多項罪嫌，依法提起公訴，同時痛斥，李身為資深警官，卻知法犯法，濫用系統蒐資、洩密、假借職權查詢個資，嚴重侵害人民人格權與系統管理信賴，請求法院從重量刑。

士林地院今（27）日宣判，依公務員假藉職務上機會非法蒐集個資等罪，判處有期徒刑2年，考量其犯後坦承犯行，無前科，予以緩刑5年，並應向公庫支付20萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郁方罕爆怒23字「必須關到X」　網瘋猜：姓氏有顏色？
貓咪遭輾斃畫面曝！　司機落跑辯「還在動」
王力宏被起訴！　索賠9000萬
議長全家都中！46人遭毒害1女癌逝　二審判決出爐
楊千霈罕鏡頭前淚崩！揭公開離婚真相：不想騙大家
台中隨機砍人竟是「勵志網紅」！　人設破滅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

被當小弟超不爽！狂男警局前潑8.5L汽油燒死人　二審仍判無期

私查個資護欠債兒！北市警出面嗆聲：恁爸基隆阿富...這下完蛋了

台中警耳邊「大聲公」洗腦...阻詐超有效　婆媽領小秘笈超開心　

苗栗詭異奪命車禍！騎士「突失控偏離」　猛撞宮廟金爐爆頭亡

「黃子佼是整個產業鏈的源頭」　律師提4原因：不能被原諒

水泥預拌車路口猛撞！自小客「半邊被撞爛」　恐怖畫面曝光

議長全家吃中藥竟鉛中毒！硃砂毒46人1女癌逝　二審判決出爐

桃園龜山文化一路「地面凹陷近3米」　警急交管引導車流避險

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

被當小弟超不爽！狂男警局前潑8.5L汽油燒死人　二審仍判無期

私查個資護欠債兒！北市警出面嗆聲：恁爸基隆阿富...這下完蛋了

台中警耳邊「大聲公」洗腦...阻詐超有效　婆媽領小秘笈超開心　

苗栗詭異奪命車禍！騎士「突失控偏離」　猛撞宮廟金爐爆頭亡

「黃子佼是整個產業鏈的源頭」　律師提4原因：不能被原諒

水泥預拌車路口猛撞！自小客「半邊被撞爛」　恐怖畫面曝光

議長全家吃中藥竟鉛中毒！硃砂毒46人1女癌逝　二審判決出爐

桃園龜山文化一路「地面凹陷近3米」　警急交管引導車流避險

中選會曝偽造罷免連署前五名全針對藍委　國民黨：檢方押不押？

罷免二階倒數！第三支宣傳片來了　喊話「現在就去填、趁你還可以」

還是不認罪！高雄碎屍魔4／6羈押期滿　法院再開延押庭

玄彬來台許願狂掃夜市！網友笑問：有喝醇耀妍是不是就能這麼放肆？

未禮讓挨罰6千　駕駛喊冤「行人站原地沒動」被法官打臉

未具醫師資格竟幫人進行醫美造成醫療糾紛　女密醫判1年10月

雲品日月潭「1泊2食」睡山景房！12歲⭣孩免費住　秘境賞螢超浪漫

被當小弟超不爽！狂男警局前潑8.5L汽油燒死人　二審仍判無期

台積電驚人飛輪效應！資本支出百億創300億營收　夠付50%國防預算

私查個資護欠債兒！北市警出面嗆聲：恁爸基隆阿富...這下完蛋了

台中鬧區商場外砍人！　鐵鋸丟花圃躲廁所被逮

社會熱門新聞

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

男深夜闖房性侵15歲妹妹　她向法官求情「不希望哥哥坐牢」

少婦偷吃小王還拍性愛片！尪上網見嬌妻變主角

只因「會員」點名　少女遭性侵228次

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客

水上鄉代會主席請辭　懸缺3/28補選

快訊／台北市信義區凌晨頂加惡火　1女困廁所不治

司馬庫斯吊車翻落70m深邊坡　駕駛、乘客雙亡

隨機砍人兇嫌竟是網紅　勵志人設全破滅

即／「1748死亡連署」罷綠　吳崢告9領銜人偽文

更多熱門

相關新聞

台中警直接在你耳邊「大聲公」阻詐

台中警直接在你耳邊「大聲公」阻詐

台中市第一警分局為提升市民防詐意識，啟動 「第一波麗士快閃反詐行動」，員警、志工深入宮廟及傳統市集，透過「大聲公廣播」提醒民眾識詐。繼中所美女副所長蔡孟珊親自手持大聲公，前往台中媽祖萬春宮前宣導，大誠所的波麗士弟兄則在第二市場宣導，民眾反應不錯。

賴士葆車禍　警轉傳處理情形慘了

賴士葆車禍　警轉傳處理情形慘了

即／「1748死亡連署」罷綠　吳崢告9領銜人偽文

即／「1748死亡連署」罷綠　吳崢告9領銜人偽文

太麻里金針山交通事故　駕駛倒車失控滑落邊坡

太麻里金針山交通事故　駕駛倒車失控滑落邊坡

無私奉獻指引更生人　士檢表揚績優榮觀

無私奉獻指引更生人　士檢表揚績優榮觀

關鍵字：

士林地檢署個資警察緩刑代操期貨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

為滿足創意私房高級會員　12歲孩拍255部影片

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

群海娛樂涉逃漏稅！Andy老師現身調查局

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面