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日本劇組誤觸爆破裝置！1演員「耳膜慘被炸傷」　NHK道歉了

▲▼日劇組誤觸爆破裝置！1演員「耳膜慘被炸傷」。（圖／翻攝自官網）

▲日劇「模擬～昭和16年夏之敗戰～」由池松壯亮主演。（圖／翻攝自官網）

記者王佩翊／編譯

日本電視台NHK近日在拍攝終戰80年特別電視劇時，因工作人員不慎誤觸爆破裝置，導致5名特技演員出現耳鳴等不適症狀，送醫治療後，其中一人被診斷出左耳耳膜部分破損，至少需要1個月才能痊癒。而NHK針對這起意外，7日正式發表聲明道歉。

NHK指出，旗下終戰80年特別電視劇「模擬～昭和16年夏之敗戰～」的劇組2日在拍攝時不慎發生意外事故。該劇組2日晚間7時40分左右，在京都府京丹波町進行外景拍攝時，準備了爆破裝置來製造戰爭時的聲響與煙霧效果，沒想到在開拍前，工作人員卻提前誤觸，導致爆破裝置突然引爆，引發現場驚慌。

NHK於7日發表聲明指出，該起事故導致現場5名參與演出的特技演員出現耳鳴等不適症狀，緊急送醫後，其中一人被診斷出左耳鼓膜部分破損，至少需要1個月才能痊癒。

NHK指出，未來將重新檢討拍攝現場的安全管理措施，並致力於防止類似事故再次發生，強調保障工作人員安全絕不容忽視，而原定的播出日期則不會改變。

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