韓男按摩按一半昏倒亡！　專家示警「1部位」別亂按

▲南韓一名男子在按摩過程中昏迷，搶救不治身亡。（示意圖／視覺中國CFP）



記者王佩翊／編譯

南韓一名40多歲男子近日在按摩時突然失去意識，送醫搶救後仍不治，引發社會關注。據悉，男子生前曾經表示，自己頭暈不適，不知是否有關，但詳細死亡原因仍需等待驗屍結果出爐後才可以釐清。而專家也警告，按摩不當不但可能危害健康，嚴重者更可能致命，尤其是頸部周圍的「胸鎖乳突肌」，更是不能隨便亂按。

根據《朝鮮日報》報導，該名男子1日在京畿道揚州市一間按摩店按摩時突然昏迷，店員立刻報警並將他送醫急救，但最終仍然無法挽回他的生命。根據警方調查，男子在前往按摩店之前曾向同事提到，自己感覺頭暈和不適，沒想到在按摩時便暈倒。

男子生前並無任何長期疾病或特殊疾病，卻在按摩過程中昏迷死亡，也引發大眾對於按摩手法安全性的疑慮。專家呼籲，雖然按摩有益於健康，但若手法不當，可能對身體造成傷害。專家也特別提醒，頸部的「胸鎖乳突肌」是非常敏感的區域，亂按可能帶來嚴重後果。

胸鎖乳突肌位於頸部，從胸骨延伸至頸兩側耳朵下方，負責頭部的前推和轉動。這個部位包含頸動脈及重要神經，若遭過度按壓，可能壓迫神經，導致頭暈或迷走神經性暈厥，甚至嚴重到傷及頸動脈，引發腦梗塞等危險。

泰國2024年就曾經有一名女歌手因為肩膀痠痛前往按摩，沒想到按完後越來越不舒服，甚至出現麻木與刺痛，最終半身癱瘓，數周後死亡。