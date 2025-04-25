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陸千萬網紅「無預警宣布停播」　曾1天銷售額破10億！

千萬網紅無預警宣布停播：身體早透支　昔帶貨1天創上億佳績

▲大陸網紅彩虹夫婦在抖音超過1500萬粉絲，近期宣布暫時停止直播帶貨，因為兩人身體早已透支。（圖／翻攝自彩虹夫婦抖音）

文／CTWANT

自媒體當道，有不少素人靠著直播成為千萬網紅！大陸一對90後夫妻經營抖音「彩虹夫婦」，育有4個孩子的他們，以分享育兒點滴和家庭生活擁有超過1500萬粉絲。彩虹夫婦近年積極直播帶貨，屢屢創下驚人成績，但日前他們突然宣布暫時停播，坦言兩人身體早已透支。

千萬網紅彩虹夫婦日前透過抖音影片發聲，公告兩人要暫時停止直播帶貨，「停下來是為了更好的出發，先停播休息一段時間，等我們想好如何更好的平衡工作和身體再開播。」彩虹夫婦透露，直播5年也大聲叫賣5年，自嘲直播型態打擾到網友，因此會反省改進，將來用更溫柔、讓大家更舒服的方式重新直播。

據陸媒《澎湃新聞》報導，彩虹夫婦5年內直播帶貨超過1000場，場均時間在8小時以上，很難不影響身體健康；而依據第三方數據平台顯示，彩虹夫婦在2023年帶貨銷售而每場平均至少人民幣250萬元（約新台幣1131萬元），2024年成長到每場平均至少人民幣500萬元（約新台幣2262萬元），他們自己也曾公開，最好成績是1天帶貨銷售額達人民幣2.3億元（約新台幣10.4億元），當日淨賺人民幣400多萬元（約新台幣1810萬元）。

據悉，彩虹夫婦成為網紅前從事保險業務，自2020年開始在抖音上傳影片，先是憑著「女追男」、「姊弟戀」的自身經驗吸引不少粉絲，之後又以育兒點滴和家庭生活受到更多人喜愛，如今無預警停止直播帶貨，也讓網友們感到詫異。

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