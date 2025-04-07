假賣虛幣坑殺民眾！兩黑幫撈4千萬　泰達幣公司圈存贓款冷錢包

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科2023年會同美國國土安全署調查一起網路工程師結合系統商、廣告商共同施行投資詐騙犯罪，當時查獲13名犯嫌、其中7人遭法院收押，刑事局報請新北地檢署指揮，並會同新北市永和分局及刑警大隊、桃園市平鎮分局、嘉義市第一分局共組專案小組溯源追查。

▲警方破獲天道盟結合竹聯幫的虛擬貨幣詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查發現，該詐團在台分工細膩並由各地黑幫統包，詐團成立地下虛幣交易所，金主孫姿皓（38歲）是天道盟太陽會幹部，也是板橋當地某公廟的主委，該詐團的犯罪手法是以投資詐騙方式招攬民眾投資泰達幣，但事實上卻與高於一般交易所的匯率、並額外收取高額手續費坑殺民眾。





有一家住新北的退休婦女把退休金450萬拿去向該詐團成立的豐鑫交易所購買泰達幣，但被害人只看到手機APP和網站的數字，實際上購幣後隨即遭詐團交給水房成員抽水分贓後再轉匯給金主，孫嫌在新北市中和區成立虛擬貨幣實體商店，拿到民眾投資現金後就會派車手到板橋青龍太子宮附近交給水房人員，經水房抽水後，民眾的匯款、面交金額都被孫男和機房金主朋分。

專案小組調查發現，孫男等人以此手法詐騙最少逾22名被害人、捲款超過4200萬元新台幣，CALL客則外包給有竹聯幫背景的金主江承洋（25歲），孫男則與機房金主江男取得大部分贓款，該詐團以多層次傳銷話術及明顯高於交易所匯率讓被害人購買「昂貴」泰達幣，但實際上被害人只看到APP內的金額，交易完成後、泰達幣與現金都被詐團拿走。

刑事局從2024年起會同美國國土安全署及國內各地警察機關陸續搜索詐團地下虛幣交易所、詐騙機房，最後鎖定孫姓金主等人涉案，逮捕交易所金主孫男及交易所人頭鄭男及員工、水房、幣商、機房金主江男等13人到案。





檢警收網引用詐欺新法，依法查扣機房金主江男位於永和的公寓一樓房產（市價約1500萬元）並查扣有黑幫、板橋公廟背景的孫男冷錢包內泰達幣634450顆（市價約2041萬元）。

孫男落網後還得意洋洋，拒絕交出冷錢包的金鑰，認為警方無法凍結他所積纂的贓款，但刑事局國際刑警早已透過公文，向泰達幣發行公司敘明台灣警方查扣詐團贓款，泰達幣公司從善如流，經國際刑警10封公文並提供幣流證據說明後，泰達幣發行商罕見協助圈存孫男冷錢包，讓專案小組得以查扣孫男2041萬元贓款。

警訊後將孫男等人依觸犯詐騙、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送新北地檢署複訊，孫姓、江姓主嫌等7人因犯後態度不佳遭裁定收押禁見。

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