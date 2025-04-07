獨／台中當街棄狗案外案！用「非當事犬隻」騙動保處　飼主慘了

▲台中棄狗傳出案外案，飼主竟以別隻犬隻（左）騙動保處人員，隔天才帶當事犬隻（右）到動保處說明，兩犬嘴部明顯有差別。（圖／台中市動保處提供）



記者許權毅／台中報導

台中市3月底一起紅色轎車當街棄狗事件引起眾人撻伐，動保處1日主動上門找到飼主，發現有一隻黑狗已經在家中，開罰1萬5千元。不料動保處隔日發現，訪視到的黑狗跟「當事黑狗」根本不同隻。飼主隔日才帶真正的狗狗到動保處供確認，但行為已涉偽造文書罪，遭動保處送辦。

台中市東區在上月30日時，一輛紅色轎車行經74快速道路下方，疑似開車把一隻黑狗丟下，之後就揚長而去，無辜狗兒還一路追車，險象環生，過程都被後方車輛行車紀錄器拍下。

本月1日，動保處會同警方前往該名飼主家中，飼主帶出一隻黑狗，供稱是因為狗狗在車上太吵，才會趕狗下車，但是否認棄養。動保處當時查看，狗狗未受傷，但飼主隨意將犬隻放至道路，依違反動物保護法第20條第1項裁處最高罰鍰1萬5千元。

不料，動保處完成訪視後，再比對一次民眾提供之影像，發現狗狗疑似不同隻。再度聯繫該名飼主，他2日才再次帶當時被趕下車的犬隻到動保處製作談話紀錄。

▲圖中黑狗才是本案遭飼主棄置於馬路的犬隻。（圖／台中市動保處提供）



據了解，該飼主有飼養多隻犬隻，平時遛狗後，會讓狗狗自行返家。動保處第一次上門訪查時，看見現場僅有一隻狗，飼主跟女兒也都說就是該隻犬隻，不料根本是騙局。動保處接獲民眾反應、調閱多處影像，才確定有作假情況，再次追查，要求把當事犬隻帶至動保處查察。

動保處這次再三查看，確定這次帶來的黑狗是「本尊」，且兩隻狗狗嘴部毛色有明顯差別。已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，現場體態及活動力良好。但動保處住家訪視時，飼主提供非影片中的犬隻，涉偽造文書之使公務員登載不實情事，動保處將另案函送地檢署偵辦。