遭小黃追尾拒私了　運將想落跑...車主肉身擋車超危險

▲劉姓計程車運將追尾前方停等紅燈自小客車。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某車行運將劉姓男子駕駛計程車，不慎追尾前方自小客車，雖有下車查看後仍逕行返回車內駕車離去，被害人車主林姓男子見狀上前伸手擋住小黃引擎蓋攔阻，劉男硬是加速離去，員警獲報立即趕抵現場處理，對劉男肇事後未依規定處置逕自駛離依法予以告發，但對林姓車主伸手在車道上擋車的危險行為則不予認同。

▲劉男逕行駛離車禍現場，遭被害車主在車道以肉身攔阻，相當危險。（圖／記者楊熾興翻攝）

這起踫撞事故發生於4日10時28分許，劉姓小黃運將行經桃園市桃園區龍安街外側車道往大興西路三段方向行駛，接近文中路口時，不慎追撞前方停紅燈、由林男所駕駛自小客車，「碰」的一聲嚇到車內女子及嬰兒，所幸僅車體受損，雙方無人受傷。

劉男下車查看後欲與被害車主林男私下和解，遭林男拒絕後就逕行返回車內駕車離去，林男則連忙下車、上前伸手擋住車頭攔阻，但劉男則加速離去，過程中林男受到輕微擦挫傷。

員警獲報立即趕抵現場處理，後續肇事責任由警方釐清，被害人林男對於運將及車行在出事後的不聞不問，完全無任何後續處理揚言會告。計程車駕駛劉男在肇事後未依規定處置逕自駛離，已違反道路交通管理處罰條例第62條，依法予以告發。另外，對於林姓車主以肉身在車道上擋車的危險行為，警方不予認同。