　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭小黃追尾拒私了　運將想落跑...車主肉身擋車超危險

▲劉姓運將駕駛計程車追尾前方停等紅燈自小客車。（圖／記者楊熾興翻）

▲劉姓計程車運將追尾前方停等紅燈自小客車。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市某車行運將劉姓男子駕駛計程車，不慎追尾前方自小客車，雖有下車查看後仍逕行返回車內駕車離去，被害人車主林姓男子見狀上前伸手擋住小黃引擎蓋攔阻，劉男硬是加速離去，員警獲報立即趕抵現場處理，對劉男肇事後未依規定處置逕自駛離依法予以告發，但對林姓車主伸手在車道上擋車的危險行為則不予認同。

▲劉男逕行駛離車禍現場，遭被害車主在車道上伸手擋引擎蓋肉身攔阻。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲劉男逕行駛離車禍現場，遭被害車主在車道以肉身攔阻，相當危險。（圖／記者楊熾興翻攝）

這起踫撞事故發生於4日10時28分許，劉姓小黃運將行經桃園市桃園區龍安街外側車道往大興西路三段方向行駛，接近文中路口時，不慎追撞前方停紅燈、由林男所駕駛自小客車，「碰」的一聲嚇到車內女子及嬰兒，所幸僅車體受損，雙方無人受傷。

劉男下車查看後欲與被害車主林男私下和解，遭林男拒絕後就逕行返回車內駕車離去，林男則連忙下車、上前伸手擋住車頭攔阻，但劉男則加速離去，過程中林男受到輕微擦挫傷。

員警獲報立即趕抵現場處理，後續肇事責任由警方釐清，被害人林男對於運將及車行在出事後的不聞不問，完全無任何後續處理揚言會告。計程車駕駛劉男在肇事後未依規定處置逕自駛離，已違反道路交通管理處罰條例第62條，依法予以告發。另外，對於林姓車主以肉身在車道上擋車的危險行為，警方不予認同。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股現一線生機？　期貨夜盤下挫逾8%暫擺脫跌停窘境
美「極限施壓」關稅戰撐多久？ 陳波：貿易順差大的國家解決時間
柯建銘不滿傅崐萁坐主位　凌濤：國難當前還自以為是總統？
台股史上單日跌千點一表看　進場勝率100％
486先生買2檔台股沒鎖死！看準「3時機點」砸1.2億再進場
黃鐙輝受股災重創「一天慘失七位數」
快訊／大陸官方介入！　展開「穩市操作」
彰化大廠曝慘況　恐大幅縮編、放無薪假

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男撂人討1萬元債務打傷對方　身上藏毒品被逮慘了

遭小黃追尾拒私了　運將想落跑...車主肉身擋車超危險

跟著大甲媽卻遇債主！屏東衝雲林擺攤賣香腸　冤家路窄直接開打

快訊／天兵聯結車司機慘了！車斗未放下就上路...勾斷2號誌桿

海軍中士2度硬上學妹！宣示「她是我的」　遭撤職想翻案被打臉

花蓮男童遭撲咬縫16針　疑又是比特犬！「曾咬死貓」將被沒入

左轉車鬼切撞直行車！他一動作釀「2次傷害」　現場慘況曝

獨／台中當街棄狗案外案！用「非當事犬隻」騙動保處　飼主慘了

怪男持打火機襲警！遭噴辣椒水反制搜出3刀　瞎扯「靈體附身」

績優義光育幼院詐補助62萬！佛心院長緩刑3年罰31萬　輕判原因曝

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

大甲媽遶境進入雲林　唯一來回駐駕「福興宮」上萬信眾虔迎

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

分手一周！ #賓士 男開車報復前女友　「來回猛撞」車頭全毀 #高雄

【吃了阿公的骨灰】1歲兒滿嘴都是不明粉末　英國媽見真相崩潰

李多慧曝下班日常 每天返家「堅持練舞」！

高雄男撂人討1萬元債務打傷對方　身上藏毒品被逮慘了

遭小黃追尾拒私了　運將想落跑...車主肉身擋車超危險

跟著大甲媽卻遇債主！屏東衝雲林擺攤賣香腸　冤家路窄直接開打

快訊／天兵聯結車司機慘了！車斗未放下就上路...勾斷2號誌桿

海軍中士2度硬上學妹！宣示「她是我的」　遭撤職想翻案被打臉

花蓮男童遭撲咬縫16針　疑又是比特犬！「曾咬死貓」將被沒入

左轉車鬼切撞直行車！他一動作釀「2次傷害」　現場慘況曝

獨／台中當街棄狗案外案！用「非當事犬隻」騙動保處　飼主慘了

怪男持打火機襲警！遭噴辣椒水反制搜出3刀　瞎扯「靈體附身」

績優義光育幼院詐補助62萬！佛心院長緩刑3年罰31萬　輕判原因曝

丹麥男喝一小口腐敗椰子水　感染致命真菌入院26小時亡

台股現一線生機？　期貨夜盤下挫逾8%暫擺脫跌停窘境

台股史上最慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了

1比5落後上演超級逆轉 皮古拉封后成美國網壇新一姐

柯建銘不滿傅崐萁坐主位　陳世軒酸「鬧劇」：C位比國家難關重要？

報復性關稅將上路！　美中貿易戰「糾纏8年」關鍵時刻一次看

說好的「加密幣總統」？川普關稅重擊　比特幣重摔10%破7.8萬美元

柯建銘不滿傅崐萁坐會議主位　凌濤：國難當前還自以為是總統？

TANK「心肝移植成功」瀕亡過程曝！一度心臟衰竭悲觀等死　成亞洲首例

美「極限施壓」關稅戰撐多久？ 陳波：貿易順差大的國家解決時間越久

#大甲媽 #遶境 爆亮槍威嚇！20歲男落網辯：壯膽用 #台中

社會熱門新聞

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

即／國1油罐車成火球黑煙狂竄　全線封閉搶救中

已婚帥醫：想要妳！　遭控騙砲親密合照曝

詐團又有新手法！台電緊急公告

府中站23歲女落軌亡　北捷還原過程

已婚帥醫劈多女手法曝　被害人怒：原來他這麼噁

已婚名醫遭控騙砲　顯赫資歷曝光

Cheap爆議員關說害基層警遭申誡　陳皇宇說明了

19歲女大生家中喝掛　竟遭同學性侵

熱心男飛奔壓制搶匪　輪椅女感動：幸好有他

巡宮廟騎機車未戴安全帽　彰市長回應

更多熱門

相關新聞

國2小黃撞護欄側翻　運將受困被救出送醫

國2小黃撞護欄側翻　運將受困被救出送醫

68歲簡姓男子駕駛計程車，上午行經國道2號東向9公里機場系統東往北匝道時，疑似天雨路滑自撞匝道護欄側翻，車體零件掉落波及行經的3部自小客車，簡男則受困車內，警消到場後協助其脫困送醫救治，所幸簡男有依規定繫上安全帶，經送醫救治後無生命危險，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

驚險畫面曝！北市中山區機車衝人行道撞傷2人

驚險畫面曝！北市中山區機車衝人行道撞傷2人

高雄深夜2小黃碰撞！他違規迴轉挨撞「90度轉向」

高雄深夜2小黃碰撞！他違規迴轉挨撞「90度轉向」

便利國際旅客自由暢遊　花蓮提供多元交通運輸

便利國際旅客自由暢遊　花蓮提供多元交通運輸

彰化小黃停等紅綠燈　客運追尾畫面曝

彰化小黃停等紅綠燈　客運追尾畫面曝

關鍵字：

小黃追尾車道上肉身擋車

讀者迴響

熱門新聞

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

「網紅洋媳婦」猝逝！得年38歲

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點　台股戒備「開盤摜底」

鋒面要來了！　全台劇變「下波雨最大」

台股上市櫃1800檔摔跌停　電信三雄、公股銀行率先抗震

更多

最夯影音

更多

BoA.全炫茂直播超親密　經紀人急call他關掉

【危險畫面曝】白衣猴攀爬 #恆春 #古城門 ！跳下險撞機車騎士

騎士橫切馬路擊落來車！　擺頭確認一下不好嗎哥？

喊話「台灣有韌性，大家不要恐慌」　賴清德：沒有計劃採取關稅報復！

【聽團仔跳Lucy健康操】大港開唱現場集體一起跳！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面