花蓮騎士墜20米深谷失聯！警消地毯式搜索3小時救出送醫

▲警方會同山警、消防及村民地毯式搜尋。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安分局池南派出所6日上午接獲報案，一名男子於清晨外出後與家屬聯繫，聲稱跌落溪谷、受傷無法動彈，且無法說明詳細位置，隨後失聯。警方獲報後立即會同山警分隊、消防單位及村民投入搜尋，最終成功在秀林鄉米亞丸溪支流上游一處斷崖下尋獲傷者，並合力將其從險峻山谷中救出送醫。

55歲林姓男子當天清晨獨自外出，在上午7時許家人突然接到林男所撥打的求助電話，聲稱人在山區跌倒受傷。家屬試圖再聯繫卻無法取得聯絡，擔憂其人身安全，急忙趕往報案求助。

池南派出所副所長王騏峰立即啟動緊急協尋程序，與文蘭山警分隊長田靜榮、副分隊長鍾明賢，以及村民古曜明、宋忠義組成搜救小組，分兩路深入米亞丸山區展開地毯式搜索，並同步請求勤指中心協助定位其手機發話位置。

上午10時許，搜救人員行經一處因風災受損的產業道路時，突然聽見山谷下傳來微弱呼救聲，立刻下車搜尋，終於在約15至20公尺高的斷崖底部發現倒臥於乾涸河道中的林姓男子，其手腳無法動彈但意識清楚。

現場立即通報119救護支援，消防人員與村民迅速集結，由村長田文才帶領8名村民攜手協助，歷經半小時合力以人力接駁方式將林男移出險地，並交由救護車緊急送往醫院救治。

吉安警分局表示，整起行動自接獲報案至完成救援僅歷時不到三小時，展現出各單位協作的效率與地方救援網絡的高度整合能力。