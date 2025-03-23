快訊／男獨攀合歡西峰失聯3天　搜救人員尋獲已罹難

▲陳男子獨攀合歡西峰失聯，搜救人員尋獲已罹難。（圖／翻攝自友人臉書）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

一名陳姓山友於20日單獨攀登合歡西峰後失聯，縣府消防局獲報後派搜救人員搜尋，今（23）日空拍機空勘攔砂壩附近山域時，發現倒臥於溪溝處，搜救人員前往確認時已無呼吸心跳，於17時許將遺體搬運至華岡圓環交由警方接手相驗事宜。

▲空拍機空勘攔砂壩附近山域時，發現一名山友倒臥於溪溝處，立即召集搜救人員前往確認，該名山友已無呼吸、心跳 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局21日凌晨4時19分接獲民眾通報，一名男子於20日獨自赴合歡西峰登山，但直到今天凌晨都未返回投宿處，因此報案協尋；縣府消防局立即派遣仁愛分隊，會同神鷹山區搜救隊、太管處登山搜人員出發搜尋。

陳男友人在臉書指出，陳男20日走在合歡溪上合歡西峰這條路徑，卻在回程失聯，陳男曾提及準備下切陡坡回攔砂壩，不過這個區域恰好是收訊死角，最後訊息聯繫時間為傍晚6點29分。

消防隊指出，今12時許空拍機空勘攔砂壩附近山域時，發現一名山友倒臥於溪溝處，立即召集搜救人員前往確認，該名山友已無呼吸、心跳，於17時許將遺體搬運至華岡圓環交由警方接手相驗事宜。