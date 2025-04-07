獨／高雄工廠「連3天遭竊」2度報警竟遭拒　怒逮現行犯控警吃案

▲高雄工廠「連3天遭竊」損失百萬，2度報警竟遭暗示「破案機率低」推托不受理。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄市警界嚴重疏失！旗山分局建國派出所遭人指控吃案，據悉，某光電業者4日半夜有電氣設備遭竊，5日前去派出所報案，但值班員警卻以公司負責人未到場拒絕受理，未料當夜該廠二度遭竊後，再度報案卻被警方暗示「破案機率低」，要求知難而退。業者後續自力救濟逮捕多名現行犯，痛批警方「吃案又瀆職」害損失上百萬。

據了解，該光電業者4日半夜遭人偷竊電氣設備，業者發現後5日隨即前往旗山建國派出所報案，但第一時間值班員警卻以「公司負責人未到場」為由，現場拒絕受理。

▲高雄工廠「連3天遭竊」損失百萬，自力救濟怒逮現行犯，控警吃案。（圖／民眾提供）

▼少年董帶隊抓賊，一人在過程中遭嫌犯撞傷。（圖／民眾提供）

5日當夜，該廠又有一批電氣設備二度遭竊，業者隔日再度前往派出所報案，但該所長竟暗示報案人「破案機率低」，更稱劉邦友命案、陳水扁槍擊案都沒偵破，要受害者知難而退。

業者求助無門，7日凌晨只好自力救濟總算逮到3名現行犯，據悉，竊盜集團連續3天上門，偷走該廠電氣設備，3天共派出8人5台摩托車合夥犯案，但業者報案2次均被推拖不理，害損失上百萬，這才引起立委及民代關心，痛批警方吃案又瀆職。

對此，旗山分局僅表示有受理，但尚未有進一步回應。