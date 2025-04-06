男子掛「太魯閣號連結器」撐5站　台鐵運轉員監視立功「通知停車」

▲基隆七堵站發生落軌事件，一名男子因來不及上車攀附在太魯閣號連結器上。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

昨(5日)一名男子因為在南港站購物趕不上列車，竟攀附在台鐵448次太魯閣號第3、4車廂連結器，連撐5站，打算回到羅東，台鐵汐止站運轉員執行列車通過監視時發現，急通報行控中心，命令列車在七堵站臨時停靠，男子體力不支落軌，遭站務員和警方發現。台鐵疾呼旅客遵守乘車規則，避免造成自身或他人危險。

台鐵昨晚一列448次太魯閣號第3、4車廂外連結器遭發現有一民眾站立攀附，列車臨時停靠七堵站。警方趕至現場後，於七堵站2A月台南端4車處，發現有一男子坐臥於軌道上，幸無明顯外傷，警方後續將男子帶回，將依法開出1500元以上、7500元以下罰鍰。

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台鐵也還原事發經過，當時一名男子在南港站攀附上太魯閣號連結器後，連撐了5站後，太魯閣號快速通過汐止站，一名汐止站運轉員正執行通過列車監視立功，發現列車有異狀，緊急通報讓列車臨時停車，該男子躲過列車高速行駛中落軌的危險。

台鐵公司表示，昨20:17汐止站運轉員於執行第448次列車通過監視時，發現車廂間連結器位置疑似有人攀附，隨即呼叫該車次列車長前去查看，同時通報行控中心控制員。控制員命令該次車於七堵站臨時停車，經七堵站員及路警查看發現路線上有一名男子，隨即將其拉上月台，無受傷，後續鐵路警察將該名男子帶回偵訊釐清案情。

台鐵公司強調，該名旅客違反「鐵路法」第57條第2項，行人不得侵入鐵路路線；以及第71條第1項第1款，「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，鐵警局將製單舉發函送交通部鐵道局處予新台幣1500以上7500元以下罰鍰。台鐵呼籲乘客應遵守乘車規則，避免因一時的疏忽而造成自身及他人的危險。

台鐵指出，該班太魯閣號受此事件影響，於七堵站臨時停車並經通報鐵路警察處理後，20:26於七堵站開車，晚5分鐘。