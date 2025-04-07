富豪示警「價格飛漲」快囤貨　學者反批：恐慌爆買加劇漲價

▲供應鏈學者示警，恐慌式搶購可能會加劇通膨風險。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對等關稅政策衝擊全球經濟，面對可能引發的物價飆升，美國億萬富豪庫班（Mark Cuban）則在社群媒體上直言，現在正是大量採購日常用品的好時機。不過，供應鏈學者示警，恐慌式搶購可能會加劇通膨風險，民眾應更謹慎地分配資源。

綜合外媒報導，庫班2日於社群媒體Bluesky指出，零售業者就算賣的商品是美國製，也將抬高價格並甩鍋給關稅，「現在去當地的沃爾瑪公司，或大型零售商購買大量消耗品不是個壞主意。從牙膏到肥皂，任何你能找到空間儲存的物品，都該趁他們還沒補貨前先買起來。」

不過根據《商業內幕》報導，庫班對進一步發言保持沉默，拒絕受訪。

儘管部分企業可能會自行吸收新增的關稅成本，但報導指出，消費者仍可能在未來幾週面臨汽車、日用品等價格上漲的壓力。

▲消費者可能在未來幾週面臨汽車、日用品等價格上漲的壓力。（圖／路透社）



針對庫班的建議，多位專家提出不同觀點。休士頓大學供應鏈與物流副教授季德（Margaret Kidd）強調，類似疫情初期瘋搶衛生紙與漂白水的行為，不但無助於壓抑價格，反而會造成供應鏈緊張，「目前我們無法預測局勢會如何發展，在物價全面上漲的情況下，消費者更應審慎地使用每一分資源。」

來自加州大學洛杉磯分校（UCLA）的供應鏈管理專家鄧兆生也警告，庫班的囤貨建議恐帶來更嚴重的後果，需求突然激增，只會讓價格進一步飆升，「如果每個人都搶著囤積牙膏與衛生紙，市場自然反映，價格也只會越來越高。」

目前，記者實地走訪華府聯邦車站（Union Station）周邊商店，並未發現明顯囤貨潮，貨架上的物資仍相當充足。

值得注意的是，庫班在2024年總統選舉期間曾力挺民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），過去也多次公開批評川普的貿易政策。

去年9月，川普曾威脅對農業機械製造商約翰迪爾（John Deere）祭出200%懲罰性關稅，理由是該公司有意將生產轉移至墨西哥。當時庫班就在X平台怒批此舉「對商業的無知簡直瘋狂」。

他指出，對美國公司徵收比中國公司更高的關稅，代表在美國市場上，中國商品反而比美國公司產品更便宜。不失為摧毀一家傳奇性美國公司，增加美國消費者成本的「好方法」。