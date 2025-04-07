已婚帥醫：想要妳！　遭控騙砲親密合照曝

▲柳勇全（左）強調自己單身，卻被A女（右）發現他已婚、有小孩。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

上個月中，香港為迎接世界睡眠日、提高民眾對睡眠呼吸中止症的關注，正式成立口腔睡眠醫學會，邀請各國專家一同交流，其中來自台灣、號稱「睡眠醫學權威」的美國諾瓦東南大學「口腔顎面外科部」主任柳勇全也上台演講，分享研究和臨床經驗，成為全場矚目的焦點。

▲名醫柳勇全曾在史丹佛大學任教，還將在校園拍攝的影像放上網路。（翻攝柳勇全官網）

不過，這名長相帥氣的睡眠醫學權威，最近卻遭多名女性指控隱婚騙砲，是不折不扣的渣男。其中一名受害人Ａ女的男友告訴本刊，二年多前，他的女友透過網路，認識當時在美國史丹佛大學醫學院擔任副教授的柳勇全，柳強調自己單身，因為工作需要，經常往返美、台兩地，並多次主動約Ａ女碰面，但都被她禮貌性拒絕。

▲柳勇全搭訕的模式之一，就是傳裸身自拍照給女生。（讀者提供）

直到去年初，柳勇全又約Ａ女吃飯，禁不住柳盛情邀約，Ａ女同意赴約，不久之後，柳得知Ａ女飛到美國，於是邀她前往邁阿密海灘等景點旅遊，但Ａ女都只把柳當作一般朋友，沒有進一步交往。雖然如此，柳並未放棄，持續對Ａ女噓寒問暖，還請她傳自拍照、對她說：「妳很美、很想抱妳、想要妳！」塑造深情的人設。

▲柳勇全邀A女至邁阿密海灘旅遊，還傳訊「想抱妳、想要妳」給對方。（讀者提供）

▲柳勇全傳訊撩撥A女，最後成功騙砲，與對方發生關係。（讀者提供）

不久之後，柳勇全趁來台工作之便，再度邀Ａ女碰面、過夜，發生關係，隨著二人越來越熟識，Ａ女卻憑著女性的第六感及其他蛛絲馬跡，察覺柳似乎對她有所隱瞞，於是在網路上搜尋，竟發現柳其實已婚、有小孩，還找到柳一家三口的合照，突如其來的晴天霹靂，讓Ａ女相當崩潰，傷心之餘，也切斷與柳的所有聯繫。



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