買完房就忘了！她「偶然想起」開門驚見陌生人裝潢入住　已漲20倍

▲中國一名婦人買房忘記辦房產證，事隔28年發現自己房子被陌生人入侵居住。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

中國一名婦人於1992年買下一間房後，因當時不急於入住便未及時辦理相關手續，久而久之也淡忘此事，時隔28年後，她偶然想起這間房子，前往查看時卻驚訝發現已被陌生人佔住。更誇張的是，這間房子價值已驚人成長20倍。

綜合陸媒報導，張姓婦人2020年突然想起來自己曾在1992年於深圳華天花園小區購置了一套房產，當時支付了33萬人民幣（約新台幣140萬元）後，卻忘記辦理房產證，隨後也未再留意此事，直到年邁體弱，才猛然想起這筆塵封多年的投資。

沒想到張女跑去華天花園小區查看自己的房子時，赫然發現原本空置的房屋竟已被他人裝潢入住，經詢問鄰居才得知，多年前的住戶因長期未見屋主現身，推測是從辦事處得知屋主下落不明，於是便擅自撬開門鎖入住。

根據社區管理人員的說法，自2018年接手管理以來，這間房子就一直有人居住，且住戶持續繳納費用，但目前張女僅有購房合約，缺乏房產證明等文件。更棘手的是，當年的房地產開發商已被收購。

然而，針對「撬開門」的指控，遭指控的住戶聲稱「房子是父親從他人手上購買的」，目前正設法聯繫當年的賣方。律師指出，若房產確屬張女所有，現住戶恐構成「非法侵占他人財產」的刑事犯罪，這間房子現值已上漲至600萬人民幣（約2530萬台幣）。



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