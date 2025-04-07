「睡眠權威」已婚帥醫　遭多女控騙砲

▲名醫柳勇全曾在史丹佛大學任教，還將在校園拍攝的影像放上網路。（翻攝柳勇全官網）



圖文／鏡週刊

型男醫師遭控隱婚騙砲！本刊接獲投訴，指控號稱「史丹佛睡眠權威」的美籍台裔名醫柳勇全，隱瞞已婚身分，跟多名女子約砲，其中一名A女將經歷PO上網路，結果引來3名女子留言，表示也遭柳騙砲、搭訕、收到柳傳來的裸身自拍照。事後A女的現任男友找上柳妻告狀，沒想到柳竟然因此對A女及其男友提告，經檢察官調查均獲不起訴處分，2人決定踢爆柳的惡行，希望其他女性避免受害。

▲柳勇全邀A女至邁阿密海灘旅遊，還傳訊「想抱妳、想要妳」給對方。（讀者提供）

常上媒體、號稱睡眠權威的史丹佛醫學院型男醫師柳勇全，已婚、有小孩的他，平常往返台灣、美國兩地，除了在美國看診，也跟台灣各地的醫院合作，接受病患諮詢。其中一名受害人Ａ女的男友告訴本刊，柳隱瞞已婚身分，跟多名女子約砲、欺騙感情。A女把經過告訴男友，男友找上柳妻告狀，柳妻則透過一名友人表示，她傷心欲絕，還說柳已坦承出軌，並對自己的行為感到後悔，希望能夠彌補。

▲柳勇全傳訊撩撥A女，最後成功騙砲，與對方發生關係。（讀者提供）

後來A女跟男友將經歷PO在IG，結果又有二名女子跟他們聯繫，說也被柳醫師騙砲，始亂終棄。柳醫師知道之後，對A女子跟她的男友提告誹謗、恐嚇，還在臉書貼出律師函，聲稱遭到抹黑，官司上個月偵查終結，A女跟男友都獲得不起訴處分。有了地檢署認證，A女及男友決定踢爆柳醫師的行徑，也提醒女生們小心，不要受騙失身。

▲柳勇全搭訕的模式之一，就是傳裸身自拍照給女生。（讀者提供）

▲受害者B女表示，柳勇全承諾要與妻子離婚，卻遲遲沒有下文。（讀者提供）

▲受害者C女與A女同仇敵愾，痛批柳勇全非常噁心。（讀者提供）

▲柳勇全號稱史丹佛睡眠醫學權威，經常到世界各地演講、教學。（翻攝柳勇全個人官網）

針對指控，本刊透過電子郵件和IG訊息詢問柳勇全，並試圖聯繫柳的委任律師，至截稿前尚無回應。



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