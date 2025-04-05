　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

夫疑偷吃臉書好友！鐵證竟藏婆婆手機中　人妻崩潰：孩子都生了

一名人妻從婆婆手機中抓到丈夫婚外情鐵證，沒想到婆婆也幫兒子瞞著她。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

新北市一名人夫阿國（皆化名）偷吃臉書好友小珍，小珍不僅替她生下一子，更與他同居。阿國妻子鈴鈴得知後精神崩潰送醫，憤而提告求償100萬元，法院審理後判賠60萬元。可上訴。

鈴鈴指稱2019年與丈夫婚後幸福美滿，兩人育有1女，然而，2022年，她抓包丈夫與他人互傳曖昧訊息，使夫妻關係陷入危機，阿國卻堅決否認出軌，並在多次爭吵後，於同年5月選擇離家出走，雙方進入分居狀態。

直到2023年，她替婆婆更換手機時，意外在手機看到丈夫傳送的嬰兒照片，資訊卡母親欄位紀錄是小珍，由此研判兩人早在2022年4月就通姦。鈴鈴在追查後震驚地發現，兩人自2023年7月起便在桃園龜山共築愛巢。這殘酷的事實讓她情緒徹底崩潰，陷入憂鬱與焦慮的深淵，至今仍需持續接受治療。

阿國出庭時坦承出軌，可是將問題推卸給婚姻早出現問題；而小珍則辯稱自己對阿國已婚之事毫不知情，直到懷孕後才得知真相。但法官則打臉小珍說法，指出阿國的臉書公開顯示已婚，小珍本身擁有2段婚姻經歷，並曾公開表明「絕不跟有老婆的交往」，推論兩人交往時，小珍必定會確認阿國的婚姻狀況，因此判定她明知阿國已婚，認定兩人侵害配偶權。法官考量三人財力後，判兩人須連帶賠償60萬元。可上訴。


更多鏡週刊報導
新冠後新竹欲火重燃　「換妻網站」藏身美國！積分制曝淫亂內幕
高雄女董座囂張嗆人妻「我就是小三」　開庭供詞翻轉2種判決出爐
淫男誘女球經拍裸照　照片到手獸性大發「逼拍尿尿片」稱：這是封口費

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國祭反制措施　川普發文回嗆！
川普關稅大刀砍到馬斯克！身價「蒸發3.6兆」超痛
馬斯克「政府效率部」再出手！美國國稅局2萬人裁員計畫啟動
雨還沒停「3地明天溼答答」　下周三鋒面雨擴大夜襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

夫疑偷吃臉書好友！鐵證竟藏婆婆手機中　人妻崩潰：孩子都生了

北捷落軌死者身分曝光！23歲女送醫搶救不治

快訊／北捷落軌女「傷重宣告不治」！

快訊／北捷落軌女無生命跡象！「躺擔架送醫」畫面曝光

北捷一女落軌導致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝光

快訊／捷運府中站女子落軌　警消協助脫困

快訊／北捷板南線驚爆一女子落軌！捷運公司回應了

媽祖來了！比去年提早40分進彰化...王惠美、顏清標扶轎

巡宮廟騎機車未戴安全帽　彰化市長林世賢回應了

快訊／北捷府中站驚爆落軌！警消搜救中

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

【跪求現場教學】拜拜遇到超會燒金紙的底迪

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

夫疑偷吃臉書好友！鐵證竟藏婆婆手機中　人妻崩潰：孩子都生了

北捷落軌死者身分曝光！23歲女送醫搶救不治

快訊／北捷落軌女「傷重宣告不治」！

快訊／北捷落軌女無生命跡象！「躺擔架送醫」畫面曝光

北捷一女落軌導致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝光

快訊／捷運府中站女子落軌　警消協助脫困

快訊／北捷板南線驚爆一女子落軌！捷運公司回應了

媽祖來了！比去年提早40分進彰化...王惠美、顏清標扶轎

巡宮廟騎機車未戴安全帽　彰化市長林世賢回應了

快訊／北捷府中站驚爆落軌！警消搜救中

夫疑偷吃臉書好友！鐵證竟藏婆婆手機中　人妻崩潰：孩子都生了

中國怒批美國「霸道」祭反制措施！川普回嗆：打擊不在同個層級

攻城獅痛扁夢想家！李漢昇將勝利獻給骨折報銷隊友盧冠軒

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

王子邱勝翊生日圓夢前進NBA！　獲百萬贊助帶演藝圈8好友同行

朱育賢達陣千安百轟　沒顯赫資歷想證明：努力會有回報

〈2521〉紫雨林金倫我「腦神經麻痺」近況曝光！　自嘲像殭屍

台AV女優胎尼「露點片等2年還沒上」　親吐赴日出道背後內幕

川普關稅大刀砍到馬斯克！身價「蒸發3.6兆」超痛

李雲迪驚喜宣布「安可場在台灣」！　睽違16年要去高雄了

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

社會熱門新聞

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

捷運落軌女傷重不治！

北捷府中站驚爆落軌！警消搜救中

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

道路施工釀禍！男摔斷脊椎搶命3天亡

即／119送病患到榮總！高雄女開走救護車

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

驚悚畫面曝！台中貨車搶快闖紅燈撞死女騎士

北捷一女落軌害停駛！旅客走軌道疏散畫面曝

北捷落軌女無生命跡象！送醫畫面曝光

北捷板南線驚爆一女子落軌！捷運公司回應

車放停車場竟被開單　警秀照片打臉

34E豪乳泰女來台接客　2天就被逮擇期遣返

綠博小火車撞死人！死者家屬心碎招魂　轟縣府責任最大

更多熱門

相關新聞

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

買完房就忘了！她開門驚見陌生人裝潢入住

中國一名婦人於1992年買下一間房後，因當時不急於入住便未及時辦理相關手續，久而久之也淡忘此事，時隔28年後，她偶然想起這間房子，前往查看時卻驚訝發現已被陌生人佔住。更誇張的是，這間房子價值已驚人成長20倍。

台積電赴美衝擊台積宅　帥過頭：房價恐跌10%該賣就賣

台積電赴美衝擊台積宅　帥過頭：房價恐跌10%該賣就賣

台鐵鳴日號列車花蓮入庫脫軌　正線行車正常、無人受傷

台鐵鳴日號列車花蓮入庫脫軌　正線行車正常、無人受傷

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

太魯閣事故隧道設「紀念之光」　耗資8千萬一年點亮5天遭質疑

關鍵字：

鏡週刊出軌

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

友人不玩股「開心出國」　大票愣：這才可怕

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

捷運落軌女傷重不治！

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

台股下周變「做空的天下」　他點名1類股最慘

北捷府中站驚爆落軌！警消搜救中

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

美富豪喊話快囤貨　他砸10萬掃貨

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面