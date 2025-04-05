夫疑偷吃臉書好友！鐵證竟藏婆婆手機中　人妻崩潰：孩子都生了

圖文／鏡週刊

新北市一名人夫阿國（皆化名）偷吃臉書好友小珍，小珍不僅替她生下一子，更與他同居。阿國妻子鈴鈴得知後精神崩潰送醫，憤而提告求償100萬元，法院審理後判賠60萬元。可上訴。

鈴鈴指稱2019年與丈夫婚後幸福美滿，兩人育有1女，然而，2022年，她抓包丈夫與他人互傳曖昧訊息，使夫妻關係陷入危機，阿國卻堅決否認出軌，並在多次爭吵後，於同年5月選擇離家出走，雙方進入分居狀態。

直到2023年，她替婆婆更換手機時，意外在手機看到丈夫傳送的嬰兒照片，資訊卡母親欄位紀錄是小珍，由此研判兩人早在2022年4月就通姦。鈴鈴在追查後震驚地發現，兩人自2023年7月起便在桃園龜山共築愛巢。這殘酷的事實讓她情緒徹底崩潰，陷入憂鬱與焦慮的深淵，至今仍需持續接受治療。

阿國出庭時坦承出軌，可是將問題推卸給婚姻早出現問題；而小珍則辯稱自己對阿國已婚之事毫不知情，直到懷孕後才得知真相。但法官則打臉小珍說法，指出阿國的臉書公開顯示已婚，小珍本身擁有2段婚姻經歷，並曾公開表明「絕不跟有老婆的交往」，推論兩人交往時，小珍必定會確認阿國的婚姻狀況，因此判定她明知阿國已婚，認定兩人侵害配偶權。法官考量三人財力後，判兩人須連帶賠償60萬元。可上訴。



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