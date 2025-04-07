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美智庫：川普執政若台灣有事　日本防衛角色吃重

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（資料圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）日本事務主席溫斯坦（Ken Weinstein）近日受訪時表示，若美國總統川普（Donald Trump）在任期間台灣發生危機，日本將在東京與華府的國防合作中發揮關鍵作用。他指出，日本對自身國土防衛的意識正逐漸轉變為自力自強，這將對台海安全情勢產生重要影響。

溫斯坦在接受日本時事通信社（Jiji Press）專訪時指出，「一旦台灣或日本發生重大事件，對日本來說，其利害關係遠高於美國。如今日本清楚認識到，自國防衛主要責任已由自己承擔而非依賴美國，這是重大轉變。」

《日本時報》（Japan Times）引述內容，針對中國可能進犯台灣或日本偏遠島嶼的風險，溫斯坦認為在可見的未來發生的機率不高，但他也強調風險始終存在。他說，「我不認為習近平會願意冒著激怒川普的風險」，尤其當中國經濟尚未從COVID-19疫情中全面復甦。

溫斯坦補充指出，川普將盡可能避免動用武力來介入台海衝突，但若中國對台動武，「可以預期美國將有非常堅定的反應」。

此外，溫斯坦也提及日本正在推動「主動網路防禦」機制，用以防範重大網路攻擊，這項政策有助於未來加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）。他認為，若日本能在AUKUS潛艦零組件方面有所貢獻，將進一步強化此一聯盟。他說，「如果日本之後能以完全合格的夥伴身份加入，AUKUS將會變得更加強大。」

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