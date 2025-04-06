開封景區千人聚集怒喊退票　遊客大打出手...表演節目預約系統崩潰

記者魏有德／綜合報導

大陸清明連假期間，各地景區出現出遊人潮。位於開封的萬歲山武俠城景區最知名的表演節目《三打祝家莊》也因為遊客眾多，出現預約系統崩潰的狀況，導致上千名遊客在景區外聚集不肯離去，在景區缺乏引導安撫的情況下，遊客怒火中燒，群情激憤，高喊著「退票」，甚至有遊客大打出手，場面十分混亂。

▲開封萬歲山武俠城景區陷入混亂，千名遊客不滿高喊退票。（圖／翻攝微博，下同）

《環球網》報導，有遊客稱，景區無法承接大量客流且管理混亂，《三打祝家莊》演出需預約，但程序崩潰無法進入引發不滿。5日上午，景區發佈通知，因遊客量較大實行限流措施，停止線上售票。開封文旅局回應稱，景區確實已達最大承接量，為確保遊客安全也已通知景區進行優化管理。

透過現場民眾拍下的影片顯示，景區外聚集上千遊客「不得其門而入」，不耐煩的情緒升至最高點時，遊客紛紛喊出「退票」口號。

此外，也有部分進入景區觀看《三打祝家莊》表演的遊客，在散場時不願離場，甚至出現票券重複的情形，在觀眾席變大打出手，「真人秀」混亂情況甚至比表演還要「精彩萬分」，引起外界關注。

對此，開封市文旅局表示，已要求該景區盡快聯繫第三方優化線上、線下預約方式，跟遊客做好解釋工作，「當天預約的人太多，所以小程序崩了，有很多遊客沒有預約上就去佔位置，在清場的時候還不願意離開。」