只是肩頸按摩！26歲工程師一覺醒來「頸動脈剝離」腦中風

▲男工程師在肩頸按摩隔天，左半邊身體無法動彈，就醫發現是頸動脈剝離引起腦中風。圖僅示意，非當事人。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

不少人因為生活、工作疲憊時，會選擇去按摩紓解壓力，大陸湖南長沙就有一名26歲男工程師，日前到養生會館進行肩頸按摩，事後頭部卻劇烈疼痛，隔天醒來發現左半邊身體無法動彈，緊急送醫才發現是頸動脈剝離，後續引發了續發性腦中風，所幸經過治療，康復情況良好。

根據陸媒《海報新聞》報導，張姓男工程師表示，他當天按摩完，右邊後腦杓就感到強烈疼痛，隔天起床更感覺「左邊的身體都動不了，說話也說不清楚」，趕緊前往醫院掛急診，被醫師診斷為頸動脈剝離引發的續發性腦中風。

湖南省第二人民醫院神經內科醫師劉岩指出，由於張男就醫時間較晚，錯過了4.5小時使用血栓溶解劑的黃金期，幸好經過治療後，張男逐漸康復中，狀態不錯。

劉岩也示警，暴力按摩可能會導致頸部血管出現剝離，進而引發腦中風，建議民眾去按摩時選擇正規機構，也要告知按摩師應避開頸前三角區的頸動脈區域，切勿追求關節復位時的「喀喀聲」。

對此，許多網友紛紛驚呼，「好害怕，我看到別人按摩脖子咔咔咔的，深怕人按沒了」、「我就不敢去做什麼按摩、刮痧、拔罐、針灸之類的，正規醫院我都得考慮考慮，更別說這種了」、「按摩時候按摩師掰脖子的動作每次都要嚇死我」、「第一次聽說按摩還能按出中風的，這符合科學依據嗎？我猜他是常常熬夜加班、吃外送害的」、「我前陣子頸椎突出加肌筋膜炎也是按摩力氣太大導致的，醫生跟我說肌肉痠痛的情況下，如果太大力道或手法不對就會導致這些」。

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