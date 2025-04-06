　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收假了「國道13地雷段」易塞　國5白天堵到深夜恐連塞13小時

▲▼國5北上,國道車潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲收假日國5北上車潮預料將從上午塞到深夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)為清明連假最後收假日，國道預估有13處地雷路段易塞，國5北上車潮上午9時後就會湧現，預料深夜10時後才會紓解，北上路段可能連塞13小時，行車時間為平常的7倍。

清明連假最後一天假期，預估仍有一波北返車潮，國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天國道預判有13處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪，以及國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武-左營端等路段。

其中國5北上車潮估上午9時後就會陸續出現，且要到深夜10時才能紓解，收假車潮可能從白天塞到深夜連堵13小時。西部國道北返車流則預估下午2時到3時後出現，晚間9時後可紓解。

▲▼清明連假最後收假日疏運措施。（圖／高公局提供）

▲清明連假最後收假日疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局建議，由西部國道北上的用路人，南部地區可趁上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人最好上午9時前出發。

國道今交通疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國祭反制措施　川普發文回嗆！
北捷落軌死者身分曝光！23歲女送醫搶救不治
千安就是再見安史上第一人　王威晨哽咽獻給天上爸爸
關稅戰開打「還在問潤餅」！蕭美琴道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／2縣市大雨特報　「鋒面掃全台」時間曝

收假了「國道13地雷段」易塞　國5白天堵到深夜恐連塞13小時

妻深信「跟男人做愛會衰」拒求歡！兩性專家給建議

高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」　嗆不來了被全場砲翻

快訊／20:09台南官田規模4「極淺層地震」　最大震度3級

明收假「國道13處地雷路段」易塞　國5北上恐連塞13小時

雨還沒停「3地明天溼答答」　下周三鋒面雨擴大夜襲

當年領過22K！他曝「救了不少人」　怕爆1情形發生：只會重演

東京2觀巴「高速公路」追撞！KKday 10多人在車上　業者：全額退款

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全場讚爆：配玩免費票

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

大甲媽剛起駕就爆衝突！　阿志頭+9嗆「輸贏」持安全帽攻擊人

公車撞倒10輛機車！　駕駛未保持車距扶正後竟默默離開

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

【騎士差點GG】貨車突往內線滑！2台貨車撞一起...騎士險被波及

北捷落軌死者身分曝　23歲女送醫搶救不治

快訊／2縣市大雨特報　「鋒面掃全台」時間曝

收假了「國道13地雷段」易塞　國5白天堵到深夜恐連塞13小時

妻深信「跟男人做愛會衰」拒求歡！兩性專家給建議

高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」　嗆不來了被全場砲翻

快訊／20:09台南官田規模4「極淺層地震」　最大震度3級

明收假「國道13處地雷路段」易塞　國5北上恐連塞13小時

雨還沒停「3地明天溼答答」　下周三鋒面雨擴大夜襲

當年領過22K！他曝「救了不少人」　怕爆1情形發生：只會重演

東京2觀巴「高速公路」追撞！KKday 10多人在車上　業者：全額退款

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全場讚爆：配玩免費票

芭蕾舞運動鞋3雙推薦！Speedcat Ballet新色、Taekwondo芭蕾鞋誰穿誰美

快訊／2縣市大雨特報　「鋒面掃全台」時間曝

定期定額投資孩子未來！　爸媽最愛10檔基金曝光

川普關稅大刀揮下　陸行之提三解決方向「更擔心他國效仿」

收假了「國道13地雷段」易塞　國5白天堵到深夜恐連塞13小時

勞動部直聘專案選工升級　擴大開放引進印尼農業及機構看護移工

難逃「黑色星期一」！　華爾街祭2020年以來最大規模保證金追繳令

川普認關稅貿易戰「不容易」：這場經濟革命將取得歷史性成果

大甲媽進彰化深夜爆衝突！警方壓制2醉男　原因曝光

排隊談判誰先來？　美官員點名「這國」是首選談判名單

新北母載兒自撞分隔島！　「180度翻肚」滑行畫面曝

生活熱門新聞

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

雨還沒停「3地明天溼答答」　下周三鋒面雨擴大夜襲

高中生去六福村「排3小時只玩到笑傲飛鷹」嗆不來了被砲翻

洗衣服「常見1習慣」踩巨雷　專家警告：細菌恐萬倍成長

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

快訊／20:09台南官田規模4地震

當年領過22K！他怕爆1情形發生：只會重演

妻深信「跟男人做愛會衰」！人夫無奈求助

沒繫安全帶被開單！他一看照片傻眼了

美關稅「一再點名台灣」　她嘆：吃定民進黨

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

去富士山途中車禍！KKday：全額退款

更多熱門

相關新聞

明收假「國道13處地雷路段」易塞　國5北上恐連塞13小時

明收假「國道13處地雷路段」易塞　國5北上恐連塞13小時

明天(6日)是清明連假最後一天，國道仍有一波北返收假車潮，國道預估有13處易塞路段，其中國5北上車潮上午9時後就會湧現，預料深夜10時後才會紓解，行車時間為平常的7倍。

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

「國道停車場區」擴大　3路段接力「紫爆」恐堵到午夜

「國道停車場區」擴大　3路段接力「紫爆」恐堵到午夜

北返車潮湧現「國5宜蘭到頭城紫爆」　下午更塞防14處地雷

北返車潮湧現「國5宜蘭到頭城紫爆」　下午更塞防14處地雷

高鐵軌道電路設備一度異常　南港到左營部分列車延誤

高鐵軌道電路設備一度異常　南港到左營部分列車延誤

關鍵字：

清明連假車潮國道壅塞塞車易塞交通高公局

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷23歲女落軌死亡　母親悲痛從台中北上

北捷落軌死者身分曝光！23歲女搶救不治

高中生六人行遭困六福村　「冷靜下山」全讚爆

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

捷運落軌女傷重不治！

大甲盃再戰！阿志頭男推擠警壓制2人

歐巴馬籲「做出犧牲」抵制川普政策

即／關稅戰開打還在問潤餅！蕭美琴道歉了

被前夫謝和弦嗆「Keanna深夜發聲」　吐14字洩心境

中國祭反制措施！川普：打擊不在同個層級

Andy否認「上億豪宅、交新歡」

緬甸別墅300人被活埋　現場飄難聞氣味

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

機車加油挑92或95車行老闆曝正解

彰化驚傳企業被美告知「休息6個月」

更多

最夯影音

更多

#李珠珢 超會撩！電眼透過化妝鏡跟粉絲打招呼　當場直接電暈人家

川普肖像現身美簽卡！　首張「金卡」樣式曝

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

#北捷 一女落軌致列車停駛！旅客「走軌道疏散」畫面曝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面