收假了「國道13地雷段」易塞　國5白天堵到深夜恐連塞13小時

▲收假日國5北上車潮預料將從上午塞到深夜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)為清明連假最後收假日，國道預估有13處地雷路段易塞，國5北上車潮上午9時後就會湧現，預料深夜10時後才會紓解，北上路段可能連塞13小時，行車時間為平常的7倍。

清明連假最後一天假期，預估仍有一波北返車潮，國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

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今天國道預判有13處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪，以及國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武-左營端等路段。

其中國5北上車潮估上午9時後就會陸續出現，且要到深夜10時才能紓解，收假車潮可能從白天塞到深夜連堵13小時。西部國道北返車流則預估下午2時到3時後出現，晚間9時後可紓解。

▲清明連假最後收假日疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局建議，由西部國道北上的用路人，南部地區可趁上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人最好上午9時前出發。

國道今交通疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。