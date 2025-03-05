台中2惡煞「國道丟珍奶」逼車畫面曝　破窗器狂砸動作熟練

▲台中一名張先生跟妻子蔡小姐昨日遇到2名惡煞逼車砸車。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

一名蔡小姐昨日跟張姓丈夫前往台中，結果在國道遇到2名惡煞，還遭一路尾隨下交流道，對方突然持破窗器砸破後車窗，嚇壞車上2人。蔡小姐認為，對方刻意變裝、戴口罩，且一路上不斷叫囂，根本就是「老手」。

不過雙方到底為何發生衝突？蔡小姐還原過程表示，先前在國道1號時，因路段施工，老公打了方向燈要往外切，遠處一輛黑車駛來，老公才趕緊切回，雙方差點發生碰撞。黑車上2人就開始叫囂，怒罵髒話，老公淡定解釋「已經打了方向燈」，且當時已經在變換車道，不料搖上車窗後，對方反而不爽，還將手中的珍奶丟過來。

▲▼2名惡煞國道上扔擲珍奶，且一路尾隨到台中市區。（圖／蔡姓民眾提供）



2名惡煞隨後緊緊跟隨，刻意將車速放慢逼車、鳴按喇叭，一路跟著下台中交流道，在台灣大道跟黎明路口時，先是一名男子下車用器具敲打車窗，又有一名帽T口罩男下車，手持破窗器朝後擋風玻璃攻擊，車窗直接破了一個大洞，隨即又落跑。

蔡小姐質疑，對方原本沒穿帽T、戴口罩，卻在動手前刻意變裝，懷疑對方是老手。推測可能是對方叫囂時，「沒有感到害怕」，反而讓對方覺得沒有逞凶成功，才尾隨犯案。預計提告毀損、恐嚇等罪，目前人還沒抓到。

▲▼惡煞持破窗器攻擊車輛，隨即落跑。（圖／蔡姓民眾提供、民眾提供）



蔡小姐也表示，老公是來台中工作，順便來遊玩，也知道台中市昨日先前才剛發生砸車事件，不料昨天中午自己也遇到，自己是孕婦，受到驚嚇。

警方初步了解，雙方於變換車道時，險發生碰撞，引發黑車不滿，黑車於台中交流道下平面道路後，在台灣大道與黎明路口前，毀損張民車輛後擋風玻璃，員警獲報迅速到場，立即組成專案小組展開追查，已鎖定涉案車輛及特定對象，刻正擴大調閱監視器，積極追查犯嫌到案依法偵辦。

▲警方目前以車追人，成立專案小組追查中。（圖／蔡姓民眾提供）