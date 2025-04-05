台灣祭傳麵包下藥性侵！原PO認了是「耳聞」　警呼籲勿觸法

▲獨立音樂盛事「台灣祭」傳出有女子吃到遭下藥的麵包昏迷。（圖／翻攝自周春米臉書）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

墾丁年度獨立音樂盛事「台灣祭」在4月3日起一連舉辦3天，吸引不少年輕族群參加，卻有網友控訴女性友人吃下別人給的麵包後昏迷，疑似遭下藥。對此警方澄清，經聯繫原PO後，對方表示是聽別人轉述才發文，確認本案為誤傳。

有網友在社群軟體Threads發文指出，台灣祭疑似有性侵案，一名裸上身的男子拿麵包給女子吃，卻發現疑似有下藥導致朋友吃了昏迷，「認識的密我，抓到重賞，我說到做到。」文章曝光後引發討論。

恆春分局回應，4日晚間獲報疑似遭性侵案，亦發現有人發布台灣祭遭性侵文章，立即由分局長責成各單位組成專案小組進行偵辦。

經專案小組逐一釐清被害人案發前後動向，並未發現有可疑情形，另女子表示應無遭性侵情事。另分局進一步聯繫原PO，對方表示自己人在北部，僅係聽別人轉述才貼文，故本案係為誤傳。

恆春分局表示，警方已部署眾多警力在台灣祭會場保護民眾安全，並設置機動派出所，請民眾安心，如發現不法請立即報案，絕對第一時間處理。

恆春分局另特別呼籲，網路不是法外之地，謊報刑案者將涉嫌違反刑法誣告罪及使公務員登載不實等罪嫌，請民眾千萬不可聽信謠言隨意傳播，以免誤觸法網。