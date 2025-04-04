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墾丁早午餐「驚見連假菜單」　土耳其老闆挨轟！在地人吐真相

墾丁早午餐「連假菜單」惹議！土耳其情侶挨罵　在地人釐清真相說話了

▲土耳其情侶經營的墾丁早午餐惹議。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

台灣祭在墾丁熱鬧開跑，大批民眾前往朝聖，某早午餐店因為推出「連假專用菜單」惹議，被批是故意哄抬價格，把遊客當「盤子」，而據悉，該餐廳由土耳其情侶經營，是老闆娘Sena怕太忙減少品項。

有墾丁在地網友在Threads發文，「我印象中業者是外國人，想說可能不懂為何台灣人不爽『連假菜單』，所以我雞婆一點！印象中是去年？才從攤車擺到有店面，我替店家澄清：所謂的「連假專用菜單」，實際上是因應連假期間人手不足，店家為了維持服務＆出餐品質而做出的菜單調整，並非刻意漲價。」

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網友解釋，「我並不認識這間店的業者，但印象中他們一直以來都非常認真經營，不像是會為了短期利益而損害自身商譽的人。為了釐清真相，我特別找到了店家的LINE帳號，並主動詢問。因為我查看了之前菜單，只有發現餐點減少與兩樣價格變動（薯條與薯餅），經與店家確認，『薯條和薯餅的調整早在今年一月就已調漲，與本次連假毫無關聯。』」

網友說，「店家強調，他們絕對沒有在連假期間漲價。至於餐點是否符合您的期待，這屬於個人價值判斷！但請務必了解，這與『連假漲價』是兩回事。」

據悉，該餐廳由土耳其情侶經營，而在台灣期間，店家推出精簡版菜單，被網友批是「趁火打劫」，有人說，「連假就換菜單，遊客是冤大頭嗎？」有網友感嘆，有人不查證就一窩蜂攻擊店家。

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