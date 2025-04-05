路疑未驗收就放行！1天釀6摔車　30歲男摔斷脊椎...搶命3天亡

▲疑道路未驗收就放行！一天釀6摔車，30歲男「摔斷脊椎」搶命3天亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區沿海二路南下的機車道，先前道路施工後，疑似還沒驗收就開放通行，且因水溝蓋和路面落差太大，一天就導致6名騎士摔車受傷，其中一名30歲張姓騎士脊椎斷裂重傷，搶救3天後不治。事故詳細肇責尚待交通大隊釐清，高雄地檢署檢察官也已介入偵辦，工程師與廠商負責人被依過失致死等罪嫌接受調查。

經了解，小港區沿海二路10號對面南下機車道路段進行施工重鋪，導致水溝蓋和柏油路面有高低6、7公分落差，但工程還沒驗收卻開放通行，短短一天之中就發生6起騎士自摔事故。

▲警方於現場處置交通意外事故，並管制交通。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，3月19日同一天發生6起自摔事故，騎士均為男性，年齡介於30歲至38歲，其中5件為輕微擦挫傷，但一名30歲張姓機車騎士當天送醫救治後，仍於21日傷重不治。

▲事故發生後，沿海路段承商以交通錐及連桿區隔警示。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故發生後，警方即通知施工廠商到場處置，廠商封閉機車道暫改其他車道通行，警方測繪事故現場圖及指揮疏導管制交通，避免再發生交通事故，詳細肇事原因尚待交大分析研判。

針對張男死亡車禍案件，目前已由高雄地方檢察署檢察官調查偵辦中，警方也積極配合傳訊相關人等，待檢察官指示辦理，工程師與廠商負責人被依過失致死等罪嫌接受調查。