高雄三寶嬤騎車沒在看！撞飛等紅燈騎士2人傷　離譜畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄市橋頭區成功南路往橋頭方向，一名機車婦人疑似未注意前方機車已停下等紅燈，直接從後面猛烈追撞，導致2機車撞成一團，騎士也多處擦挫傷。警方表示，初步研判肇因為王女未注意車前狀況導致，詳細事故原因尚待進一步研判。現在離譜的肇事畫面也曝光。

一名76歲王姓女子騎機車行經橋頭區成功南路與橋新二路時，與前方同向騎機車的37歲張姓騎士發生碰撞，導致事故致雙方多處擦傷。

▲三寶嬤騎車沒在看！撞飛等紅燈騎士2人傷。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據曝光的影像，王女當時疑似未注意車前狀況，直直撞上在前方停等紅燈的張姓騎士，2機車撞成一團，王女跟張男也摔車倒地，全身多處擦挫傷。

警方表示，3月28日9時許獲報有事故需要協助，王女送醫院治療，張男自行就醫，員警隨即到場疏導周遭交通。初步研判肇因疑為王女未注意車前狀況而發生事故，張男尚未發現肇事原因。

▲三寶嬤撞飛等紅燈騎士2人傷，離譜畫面曝光。（圖／翻攝社會事新聞影音）

經查本案事故雙方無酒駕情形，至於詳細肇因將由交通大隊分析研判。岡山警分局呼籲，依道路交通安全規則第94條3項規定：駕駛車輛行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施。

▲警方初步研判肇因疑為王女未注意車前狀況而發生事故。（圖／記者賴文萱翻攝）