「男友3分鐘就爽完」妹子嘆試車很重要！過來人秒懂：天天還在做

▲原PO對於男友是快槍俠而感到崩潰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「終於覺得先試車很重要！」一名女網友透露，雖然男友有其他優點，但性愛只有3分鐘的狀況，讓她難以接受，就連直接向男友反映也沒用，「已經提過2次想結束交往了！」文章曝光後，也有過來人透露，前任尺寸小，第一次性愛沒感覺，導致變成無性生活，「後來也只好用別的理由分手了」。

一名女網友在Dcard表示，不曾遇過性事不合的她，沒想到交到現任男友後，才知道交往前試車的重要性，「那方面不合...覺得談戀愛真的少了點什麼！」

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原PO透露，目前在一起三個月，她都會幫男友口愛，氣氛來到重頭戲，進入肉體連結的緊要關頭時，沒想到另一半3分鐘就結束了，「多次討論也沒結果，我還要假裝很舒服。」

原PO欲哭無淚直呼，雖然男友有其他優點，但也都30多歲了，不會前戲愛撫或是挑逗，搞得她直言想分手，「真的好困擾我想下車了」，因此求助過來人如何是好？

底下網友熱議，「交往性事都不合，不敢想像婚後會是怎樣」、「前任也是什麼都好，就是下面小到沒感覺，做第一次的當下，真的超後悔沒試車，交往沒幾個月就開始無性生活，完全不想和他做，後來也只好用別的理由分手了」、「我的話，會陪男友一起運動，不要給他壓力，用鼓勵的方式，一段時間再看看，不是尺寸問題的話都有救」、「那也得雙方都願意試車」。

不少人網也贊同試車的重要性，「我跟男友也是先試車，大概認識一周就交往同居了，目前在一起兩年多了還很幸福，每天都還在做」、「現在好像都跟以前的交往方式相反，先上床後面再來談感情」、「我交往前一定都試車，性慾不強或性能力不好...真的不行欸」、「交過三任男友，每一任都是先做過才正式交往」。