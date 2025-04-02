一票女生「指定要交理工男」她喊丟臉　原因爆共鳴：看不慣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

每個人心中的「理想伴侶」條件不同，像是想要高富帥男友或白富美女友等等。最近有女網友感嘆，現在看到有些女生擇偶「指定要理工男」，她卻覺得令人很無言，「直接說要錢多的還比較不假掰」、「一開口就要理工男真的超解」，話題引發熱議，不少人也頗有共鳴。

原PO在Dcard發文「我覺得指定要理工男的女生蠻丟臉的」，文中直呼，「直接說要錢多的還比較不假掰，要理工男是怎樣==」。會這麼說，是因為她認為，如果希望對方有理工男的特質，可以直接打那些特質就好，「一開口就要理工男真的超解」。

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留言區不少人認同原PO的說法，「確實，學生時期被嫌棄得跟什麼一樣，出社會後就喜歡理工男了」、「大推特推，這邊一堆粉頭說想要工程師或醫師，講白一點就是要錢多的」、「身為理工女，我也很看不慣這種行為，感覺就是要找飯票。」

還有網友直呼，「我忘記在哪邊看到說很崇拜工程師，因為會講一些自己聽不懂的東西感覺很厲害。靠夭啊！什麼時候講話聽不懂都能當成優點了？」「個人認為就是條件而已，如果找得到的話，真的沒差耶！」

但也有人認為，「還好啦！女生要高生存能力的，男生要正妹，千古定律沒啥好氣的」、「理工女要理工男還算合理，畢竟相同興趣／領域，有時候思考邏輯或價值觀也會比較類似，比較好溝通」、「我要理工男一點也不丟臉，理工男比較像是性格方面的比喻，思考理性，可以溝通，不亂發脾氣，交友環境跟就業環境單純。」