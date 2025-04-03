桃園3歲女童被婦當街刺傷　張善政：警察局釐清案情中

▲桃園市3歲張姓女童當街遭婦人刺傷案，圖為警方拘捕欲逃逸的廖女到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區廖姓女子今（3）日上午在龍安街上某家飲料店，先與店員發生衝突，突然持摺疊刀劃傷隔壁店家的3歲女童，廖女行兇後逕自逃離現場，桃園警方據報後隨即趕到現場拘捕廖女，女童經送醫治療後所幸僅受皮肉傷並無大礙。桃園市長張善政第一時間獲悉後表達高度關心，除透過衛生局了解女童受傷情況，隨即請警察局、衛生局等相關單位儘速釐清相關案情。

針對3歲張姓女童在桃園區龍安街飲料店前遭廖姓女子持刀劃傷案，警方調閱監視器發現，廖女先與飲料店店員起爭執，隨後情緒失控搗亂店內電腦等設備，隔鄰開設髮廊的張姓女子帶著3歲女兒上前查看欲勸阻，但廖女突持摺疊刀作勢要刺向店員，店員嚇得跌倒在地，廖女發現3歲女童獨自在騎樓，竟持刀往女童後背刺了一刀隨即逃離現場，女童媽媽見狀立即上前將女童抱離。

女童媽媽受訪強調，女兒站在騎樓前是想保護媽媽，還好隨身衣物穿得較厚，廖女持刀劃傷並未傷及內臟，僅皮肉受到外傷，但仍會提告。

▲桃園市長張善政針對今天上午3歲女童當街遭婦人刺傷案表達高度關心，已籲請警察局釐清案情。（資料照／市府新聞處提供）

此案後引發社會關注，桃園市長張善政對此案件也表達高度關心，強調第一時間已透過衛生局了解女童受傷情況，所幸並無大礙，經醫護人員包紮治療後已出院返家休養，張善政已請警察局、衛生局等相關單位儘速釐清相關案情。

此外，據指出，案發後，桃園警方將廖姓女子訊問後，由於其情緒不穩，警方已留置於桃園療養院啟動強制住院治療。