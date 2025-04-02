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曾是水患風險最高地區之一　張善政肯定李岳壇治理水患專業力

▲張善政肯定李岳壇治理水患專業力

▲張善政肯定李岳壇(左四)治理水患專業力。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政2日於市政會議，頒發「113年度各區雨水下水道系統及其他排水維護管理訪評」績優機關獎項表示，榮獲雨水下水道甲組第1名的蘆竹區公所，過去為水患風險最高的地區之一，但在區長李岳壇豐富的水務經驗帶領下，不僅在本次訪評展現優異成績，也為市民創造更安全舒適的生活環境。

市府水務局表示，桃園市雨水下水道系統全長約455公里，由水務局主責，其他排水設施長約186公里，則由各區公所維護。桃園市排水系統主幹管由水務局管理，支幹管則由各區公所負責日常維護與管理，本次評比旨在檢視各區公所排水設施及積淹水處理能力，並督促各區加強設施管理與積淹水處理能力，降低淹水風險，保障市民生活安全。

蘆竹區長李岳壇表示，蘆竹區雨水下水道管理工作，首先充分運用水務局所建設的雨水下水道系統，無論維護、清淤或巡查工作，皆透過資訊化系統進行高效率管理，確保穩定運行；其次，透過鄰里長QR code系統，針對雨水下水道周邊側溝及聯通管道進行即時巡檢；同時，與中央農水署密切合作推動灌排分離工程，進行灌溉與排水系統的整合及優化。

接受表揚獲獎單位包括：雨水下水道甲組第1名蘆竹區公所、第2名中壢區公所、進步獎大溪區公所；乙組第1名大園區公所、第2名新屋區公所、進步獎龍潭區公所。其他排水甲組第1名八德區公所、第2名中壢區公所、進步獎大溪區公所；其他排水乙組第1名大園區公所、第2名龜山區公所、進步獎新屋區公所。

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