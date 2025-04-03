醫偷吃女病患30次！鹹濕對話曝　送妻千萬房產贖罪...小三免賠

▲新北市一名已婚醫師與女病患發生不倫，兩人多次發生性關係，遭正宮一舉告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者潘鳳威／新北報導

新北市已婚沈姓醫師與女病患小玲(化名)發生婚外情，沈男妻子發現兩人不僅長期互傳鹹濕訊息，還多次發生性行為，此事導致她身心遭受巨大創傷，因此向法院提告並請求賠償60萬精神慰撫金。事後一審判沈男與小玲須賠償20萬，由於醫師事後已將一棟近千萬房產過戶給妻子作為精神賠償，高院認定他已履行賠償責任，判小玲免賠，全案確定。

沈男與妻子於2014年結婚，育有兩名未成年子女，2023年8月某日妻子送小孩上課返家，沈欲向妻子求歡遭拒，隨後便以輕蔑的語氣威脅妻子，結果不小心說漏嘴自己性生活活躍，正當妻子納悶滿頭問號時，沈急忙解釋自己只是「買春」，並未背叛家庭，但此舉已讓妻子心生懷疑。沈妻長期調查後，才發現原來丈夫是與女病患小玲有染，兩人時常互傳鹹溼的對話，並於2022年11月至2023年8月間發生多達30次以上性行為，妻子認為小玲明知沈男已婚卻還與他發生性關係，崩潰之餘決定提告。

妻子對小玲提告後，小玲主動來電希望和解，並以死相逼，妻子無法接受，且這段期間與丈夫發生多次爭吵，受到其精神及暴力對待，讓妻子身心俱疲，家庭面臨崩壞，遂向小玲求償60萬精神慰撫金。

法院審理時，小玲辯稱自己是沈的病人，因罹患重大疾病需治療，沈利用醫生身份誘拐並強迫她發生性行為，甚至逼她簽署「買春」證明文件，因此她才是受害者，並未侵害妻子的配偶權。並且表示自己有精神疾病，持有重大傷病卡，已對沈男提出妨害性自主和性騷擾告訴。

但法官調閱其對話紀錄發現，小玲多次主動向沈男表示：「窩喜歡和你相X」、「窩喜歡被你插」、「我晚上都夢到和你做愛」、「你功夫厲害了，害我都離不開你」、「我愛上和你做愛感覺」等鹹濕話語，顯見小玲與沈男是合意性交。此外，小玲也未能提供足夠證據證明自己遭受性侵害，其刑事告訴也因「證據不足」遭到不起訴處分，因此無法主張自己是被害人。

法院認為，沈男與小玲發生性行為，確實侵害了配偶權，因此雙方對妻子應負擔連帶賠償責任，一審判賠20萬。不過，沈男在2023年4月間將價值近千萬元的不動產過戶給上訴人，並在承諾書中明確表示這是作為妻子的精神賠償。法官認為沈男此舉已實質履行賠償義務，而小玲作為共同侵權行為人，判決小玲免賠，全案確定。