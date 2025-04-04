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出清波音787-8　南方航空一口氣掛牌轉讓10架！

▲▼南方航空波音787-8。（圖／翻攝南航）

▲南方航空波音787-8。（圖／翻攝南航）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸南方航空近日一口氣掛牌轉讓10架波音787-8型號客機。據Planespotters的統計，南航目前只剩下10架787-8，此次轉讓等同於「出清」，若順利成立的話，等於南航旗下將不再擁有自有的787-8機型。

根據《財聯社》報導，南方航空10架B787-8飛機及2台GENX-1B70發動機3日在上海聯合產權交易所掛牌，每架飛機轉讓底價約3.59億元-3.83億元。

上海聯合產權交易所官網顯示，若形成競價，本批項目競價起始價為以上12宗項目各自掛牌價格的總和，即39.64億元。成交價格溢價部分按照各自項目掛牌價格佔本批項目掛牌價格總和的比例進行分配，以此確定單個項目的成交價格。

此外，本項目不安排飛機實物檢查，交付地點為廣州或雙方商定的其他地點，支付方式為一次性付款。

▼南方航空旗下的波音787-9。（圖／翻攝波音）

▲▼南方航空波音787-9。（圖／翻攝波音）。

資深民航專家、廣外南國商學院教授郭佳認為，南航現在的策略是「控運力」，包括出清經濟性不是特別好的機型、調減寬體機的運力、減少機隊的多種型號來達到降本增效的目的。

郭佳指出，多種型號的飛機意味著航司要有更多不同的飛行員，還有維修、保障等方面的成本支出。此外，南航擬轉讓的B787-8飛機機齡均超過10年，目前國際航班恢復進程存在不確定性的情況下，削減一些老舊飛機的運力也是較為明智的選擇。

南方航空是中國大陸民航首家引進787-8飛機的航司。上海聯合產權交易所官網顯示，上述10架787-8飛機中，最早的購置於2013年5月，最晚的購置於2014年6月。

根據Planespotters的統計，截至目前，南航共有29架波音787夢幻客機，包括787-8和787-9兩款型號；其中，787-8共計10架，平均機齡達11.6年。如若上述交易資產能順利「拋售」，南航旗下自有787-8機型將全部出清。

▼波音787-9擁有比787-8更遠的航程及更高的載客量。（圖／翻攝波音）。

▲▼南方航空波音787-9。（圖／翻攝波音）。

除南方航空外，海航控股也在今年1月末宣布，對自有的9架B787-8飛機通過直接出售／出租或先出租後出售等市場化方式進行處置。

郭佳認為，相較於787-9，787-8的經濟性較差。一是載客量不多，二是飛得不遠，因此單座的成本偏高，而且目前類似的窄體機載客量與之相差無幾。

值得注意的是，南方航空副董事長、總經理韓文勝日前在業績說明會上曾表示，由於供應鏈緊張，當前二手飛機價格攀升，南航將利用該窗口期，對經濟效益不佳機型進行處置，助力機隊結構調整優化、提升機隊盈利能力。

截至2024年末，南方航空運輸飛機在冊架數為917架，擁有 B787、777、737 系列，A350、330、320系列，C919、C909等型號。

波音787夢幻客機（Dreamliner）是波音公司生產的雙發廣體中遠程客機，於2011年正式投入服務，運用了許多當時的最新科技，例如碳纖維複合材質的機翼、降低噪音的蛋殼造型發動機，以及複合物料打造的輕量化機身等。

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