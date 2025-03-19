空中巴士CEO訪問大陸　陸商務部長要他多投資

▲佛喜與王文濤會見。（圖／翻攝大陸商務部網站）

記者陳冠宇／綜合報導

近期空中巴士和波音都預測，大陸可能超越北美和歐洲，成為世界最大的航空服務市場。空中巴士集團執行長佛喜（Guillaume Faury）17日起訪問大陸，陸媒稱，佛喜一下飛機就「直奔商務部」，與大陸商務部部長王文濤會見。王文濤當場要空巴「抓住機遇」，加大對大陸的投資。

據空巴預測，大陸民用航空服務市場將在未來20年超越北美和歐洲，成為全球最大的航空服務市場，市場價值將從2024年的230億美元成長至2043年的610億美元。

波音也預估，到2043年，大陸航空機隊規模將擴大一倍以上，達到9740架。屆時，大陸有望成為世界上最大的航空旅行市場，也將擁有世界上最大的寬體機隊。

王文濤於會見時表示，當前全球經濟發展面臨嚴峻挑戰，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的趨勢沒有改變，中國有信心繼續實現經濟穩定成長目標。

他說，無論外部環境如何變化，中國的政策和預期都是穩定的，對包括歐盟在內的貿易夥伴，中國的貿易政策也始終是穩定的。

▲空中巴士。（圖／路透）

王文濤強調，中國將堅持高水準對外開放，穩步擴大制度型開放，不斷優化營商環境，大力鼓勵外商投資，以自身的穩定發展對沖外部世界的不確定性。

他說，希望空巴等歐洲企業抓住機遇，加大對華投資，深化產業合作，為中國和世界貢獻更多優質的產品和服務。

據陸方引述，佛喜表示，空巴進入中國已有30多年，一直致力於發展中國業務和夥伴關係，作為一家跨國企業，空巴非常期待全球經濟發展的穩定性和確定性，不願看到任何關稅政策帶來的不確定性影響。

佛喜還稱，空巴看好中國市場，積極在華布局，未來將繼續擴大在華投資、深耕中國，實現自身更好發展。