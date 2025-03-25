美聯航機師飛上海忘帶護照！緊急轉降洛杉磯乘客傻眼

▲聯合航空（United Airlines）。（示意圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國聯合航空一架客機日前爆出離譜事件，一架載有257名乘客和13名機組人員的波音787客機原訂22日下午2點從洛杉磯國際機場飛往上海，但飛機在太平洋上空掉頭，於下午5點降落舊金山。航空公司坦言「機師忘帶護照」，隨後調派新機組，當晚9點重新起飛。

根據CNN報導，來自杭州的乘客透露，機師在廣播中懊惱表示「忘了護照」。她在舊金山收到總值30美元（約新台幣960元）的餐券，並申請賠償，獲告知14個工作天回覆。她週一凌晨抵達上海後還需開車兩小時半回家，直呼疲憊，計畫也被打亂。不少乘客在中國平台RedNote怒批「離譜」，一篇熱門貼文獲萬人點讚。這起事件也影響返程航班UA199，延誤6小時，一名上海旅客錯過轉機，抱怨行程全亂。

航空顧問Shukor Yusof批評，這顯示聯合航空「缺乏紀律」，對每年服務1.4億乘客的全球大航空公司來說「不可接受」。他指出，轉向涉及燃油傾倒與賠償，成本高昂，屬程序問題而非安全隱憂。近期，聯合航空爭議頻傳，包括一名猶太乘客控訴在圖盧姆（Tulum）飛休士頓（Houston）航班上被拖出廁所，及新澤西母親批評航空要求移除兒子呼吸管。舊金山至上海航線更在一週內二度因護照問題中斷。聯合航空道歉並承諾改善流程。