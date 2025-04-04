　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國媒體報導，川普總統於2日與極右翼人士會面後，解雇了至少6名白宮國安會官員。儘管涉及「Signal洩密門」的國安顧問瓦爾茲與副國安顧問黃之瀚暫時未在名單中，但兩人近期內仍可能離職。

根據《紐約時報》引述知情官員的消息，川普在宣布對等關稅前，於橢圓辦公室與極右翼人士盧默等人會議，副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯及多位內閣官員出席。會議中，盧默提出多名不忠誠者名單，會後至少有6名國安會官員遭解職。

去職名單包括國安會資深科技主任費特、資深情報主任華爾希及負責國會事務的布德里。這三人被認為是瓦爾茲與國務卿盧比歐的人馬。

《華爾街日報》報導，4名國安會官員當晚便被解雇，另外2名須在本週日離開。CNN則指出，首席副國安顧問黃之瀚雖暫時未被解職，但盧默曾公開質疑其對川普的忠誠度，未來去職的可能性仍存在。

近期川普政府因攻擊葉門Signal群組而引發洩密風波，瓦爾茲成為輿論焦點，兩黨均有要求其下台的聲音。《華爾街日報》引述多名不具名白宮官員的談話指出，川普仍對瓦爾茲感到不滿，瓦爾茲可能在幾週內離任。

盧默作為極右翼理論者，親近川普，曾公開懷疑911事件為內部策動，並反對共和黨內的新保守主義。她認為多位白宮幕僚過於鷹派，違背川普以美國優先為中心的外交政策。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今天清明！高溫上看29℃　「華南雲系」移入變天
快訊／路透：台積電與英特爾傳達成初步協議　擬成立合資企業
川普關稅大刀砍爆美股！道瓊血崩1679點　標普500創5年來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

加拿大回敬川普！　部分美國汽車課徵25%進口關稅

WTO：川普關稅戰　全球商品貿易量恐萎縮1%

川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

川普關稅大刀砍爆美股！道瓊血崩1679點　標普500創5年來最慘跌幅

快訊／路透：台積電與英特爾傳達成初步協議　擬成立合資企業

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

快訊／雷克雅內山脊6.9地震　美國沒有偵測到海嘯威脅

快訊／關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大

豪華遊輪「瑪麗皇后2號」病毒大爆發　241人感染諾羅

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32% 半導體業未列入

木村拓哉超親民「幫忙搬道具」　最愛鳳梨酥：好吃到不行！

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

加拿大回敬川普！　部分美國汽車課徵25%進口關稅

WTO：川普關稅戰　全球商品貿易量恐萎縮1%

川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

川普關稅大刀砍爆美股！道瓊血崩1679點　標普500創5年來最慘跌幅

快訊／路透：台積電與英特爾傳達成初步協議　擬成立合資企業

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

快訊／雷克雅內山脊6.9地震　美國沒有偵測到海嘯威脅

快訊／關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大

豪華遊輪「瑪麗皇后2號」病毒大爆發　241人感染諾羅

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

妻整骨整到出軌！夫告討400萬　小王辯：他同意各玩各的

六福村「89猴」IG嗆警：挑戰公權力　影片最後3秒求饒

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

六福村「89猴」出沒！停車場飆車甩尾嗆聲　警動手就慫了

川普對等關稅　中鋼：仍適用25％稅率「惟恐影響用鋼需求」

李鐘碩皮膚白到發光保養秘訣是「多喝水」　韓國4男神牛奶肌女生也羨慕

關稅政策出爐！美非投債三大優勢　抵禦不確定

川普對等關稅大刀　jpp-KY：目前未受影響

清明節「國道9魔王路段」最塞　國5北上恐回堵到午夜

【唱到我心碎了】男融合《跳樓機》+《修練愛情》飆唱神曲！

國際熱門新聞

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

瑪麗皇后2號病毒大爆發　241人染病

10年前最後一次花錢　女子辭職過0元生活

美股收挫近1700點　標普500跌幅創2020年以來最慘

加拿大回敬川普！　部分美國汽車課徵25%進口關稅

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

傳美國禁止駐中人員與中國人戀愛或性愛

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利

大批台男被捕！柬埔寨警逮186嫌「179人來自台灣」

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

更多熱門

相關新聞

川普重拳台股回測2萬點　法人點6產業23檔抗震首選

川普重拳台股回測2萬點　法人點6產業23檔抗震首選

美國總統川普對台祭出高達32％的關稅，震驚市場，本土法人最新報告推演3大情境，揭露台股中期恐將回測2萬點整數關卡，這份報告同時建議投資人應重新整理選股策略，轉向6大產業共23檔個股避險。

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

川普啃掉蘋果！開盤蒸發2500億美元

川普啃掉蘋果！開盤蒸發2500億美元

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

即／川普關稅斬美股！道瓊跌超1150點

即／川普關稅斬美股！道瓊跌超1150點

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

小S婉拒工作走不出傷痛「天崩地裂」　

川普啃掉蘋果！開盤蒸發2500億美元

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

清明飆25℃一日入夏！下周變天

小S動怒駁斥「大S珠寶疑似出現拍賣會」

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面