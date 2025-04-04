川普大炒國安會官員　欠缺忠誠悖離外交政策

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國媒體報導，川普總統於2日與極右翼人士會面後，解雇了至少6名白宮國安會官員。儘管涉及「Signal洩密門」的國安顧問瓦爾茲與副國安顧問黃之瀚暫時未在名單中，但兩人近期內仍可能離職。

根據《紐約時報》引述知情官員的消息，川普在宣布對等關稅前，於橢圓辦公室與極右翼人士盧默等人會議，副總統范斯、白宮幕僚長威爾斯及多位內閣官員出席。會議中，盧默提出多名不忠誠者名單，會後至少有6名國安會官員遭解職。

去職名單包括國安會資深科技主任費特、資深情報主任華爾希及負責國會事務的布德里。這三人被認為是瓦爾茲與國務卿盧比歐的人馬。

《華爾街日報》報導，4名國安會官員當晚便被解雇，另外2名須在本週日離開。CNN則指出，首席副國安顧問黃之瀚雖暫時未被解職，但盧默曾公開質疑其對川普的忠誠度，未來去職的可能性仍存在。

近期川普政府因攻擊葉門Signal群組而引發洩密風波，瓦爾茲成為輿論焦點，兩黨均有要求其下台的聲音。《華爾街日報》引述多名不具名白宮官員的談話指出，川普仍對瓦爾茲感到不滿，瓦爾茲可能在幾週內離任。

盧默作為極右翼理論者，親近川普，曾公開懷疑911事件為內部策動，並反對共和黨內的新保守主義。她認為多位白宮幕僚過於鷹派，違背川普以美國優先為中心的外交政策。