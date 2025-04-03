最高獎金3萬！　花蓮環保裝置藝術創意攝影比賽起跑

▲▼花蓮縣政府邀請參加「環保裝置藝術創意攝影比賽」競賽活動，最高奬金3萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今年以多元方式結合在地特色文化辦理環保裝置藝術作品攝影比賽，讓攝影同好者互相切磋拍攝技巧，以拍攝環保裝置藝術作品傳遞環境保護的重要性及提升資源永續的思考維度。即日起至 4月14日，邀請你與親朋好友一同來參加「114年環保裝置藝術創意攝影比賽」競賽活動。

縣長徐榛蔚表示，讓民眾透過攝影作品展現藝術創意，這不僅是一場環保與美學的結合，也是培養民眾對環境保護的重視與關注，重新省思環境資源的定位及價值，更希望透過拍攝作品將花蓮縣政府推動資源永續利用的成果完美展現出來，邀請每一位參與者共同攜手營造更美好、永續的環境而努力。

花蓮縣政府今年度邀請4位在地創作藝術家，以廢棄物再利用為主題進行發想創作環保裝置藝術，作品設置地點分別坐落於本縣四八高地對面、知卡宣綠森林親水公園及大陳公園，由黃裕榮老師創作的「救廢散」與了嘎•里外老師創作的「環原LV」、馬耀老師創作的「祖母綠」以及黃清輝與馮政雄老師共同創作的「洄瀾築夢」，眾多優秀及創意無限的作品，花蓮縣政府特邀大家作伙來拍攝及欣賞。

攝影作品將聘攝影專家組成評選小組進行作品評選作業，以4個創作品分別評選，每組評選第一名 (1名)、第二名 (1名)、第三名 (1名)及佳作20名， 4組共計評選出 92件作品，最高獎勵新台幣三萬元購物禮卷。

參賽作品需為1,000畫素以上之各類攝影器材（含手機）拍攝，沖洗成短邊5吋、長邊不限，不留白邊之作品，張數不限，參賽作品僅可調整亮度、對比度、飽和度、銳利度；不得抄襲、重製、拷貝、裝裱、加色、重曝）包含機內重曝）、疊片、改造、格放及合成（包括增加或減少原始影像的元素）。

投稿期間即日起至 114年4月14日（一）止，採郵寄方式（以郵戳為憑）。投稿請寄至花蓮縣花蓮市中美路68號，信封上需註明「參加環保裝置藝術創意攝影比賽」。

參賽者請將沖洗照片及本簡章附表報名資料（含著作權讓與同意書）一併寄出。比賽簡章及同意書可至花蓮縣環境保護局官網下載：https://reurl.cc/GnmA2A。